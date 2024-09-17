العلاج الحر بصحة قنا يشارك حماية المستهلك في ضبط المخالفات الصحية

شاركت مديرية الشؤون الصحية بقنا، اليوم الثلاثاء، فى حملة مرورية لضبط المخالفات، وذلك بناءاً علي توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا و تعليمات الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا بتشديد الرقابة علي المنشات الطبية الخاصة بصفة دورية للتأكد من مدي إلتزام تلك المنشات بالإشتراطات الصحية المطلوبة للحفاظ علي مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطن القنائي.

تم تشكيل لجنة للمرور علي المنشات الطبية الخاصة داخل مدينة قنا مكونة من والدكتور مصطفي فواد مصطفي مدير ادارة العلاج الحر و الدكتور محمد عماد ابو القاسم نائب مدير ادارة العلاج الحر بمشاركة العديد من الجهات المعنية : _جهاز حماية المستهلك _الوحدة المحلية لمركز و مدينة قنا _ هيئة الدواء المصرية.

و قد أسفرت الحملة عن رصد العديد من المخالفات أبرزها وجود عيادات تخصصية تعمل بدون ترخيص و أجهزة طبية غير مرخصة و منشآت طبية مخالفة للاشتراطات الصحية.

و ذلك مخالفا لأحكام القانون ٥١ لسنة ١٩٨١ و معدل برقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات مع عمل بعض الإجراءات التصحيحية الفورية.

"عبدالحليم " يبحث زراعه مليون شجرة مثمرة وخشبية علي مستوي المحافظة…

التقي الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وفد من مؤسسة النداء وشركة v.n.v، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين مؤسسة النداء وشركة v.n.v لزراعة مليون شجرة بمحافظة قنا للحد من الانبعاثات الكربونية، ومقاومة التغيرات المناخية.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة نجلاء باخوم مدير مؤسسة النداء بقنا عضو مجلس النواب، والدكتور علي ماهر نائب مدير برنامج التنمية الزراعية بمؤسسة النداء، والمهندس عمر النمر مدير عام شركة ( v.n.v) ، و ليلي سعيد مدير العلاقات العامة بالشركة، والمهندسة ريهام أنور مدير إدارة البيئة بديوان عام المحافظة .

ومن جانبه قال محافظ قنا، أن المبادرة الرئاسية زراعه "100 مليون شجرة" تهدف إلي زيادة الرقعة الخضراء ونشر الوعى الصحى من أجل بيئة نظيفة، مشيراً إلى أن المحافظة تستعد لزراعة مليون شجرة مثمرة، وخشبية علي مستوي المحافظة .

ووجه "عبد الحليم " بوضع خطة للتشجير مع ضرورة عقد دورات تدريبية للمزارعين تتضمن كيفية الإهتمام بالاشجار وعنايتها، مشددا علي ضرورة التعاون مع الجهات المعنية لمعرفة الأماكن التي تحتاج إلى زراعة الاشجار ، بالمراكز والمدن والقرى، لافتا أن المبادرة تأتى فى ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.