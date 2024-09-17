وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة

في اليوم العالمي للأوزون

كرمت وزارة البيئة مؤخرا مجموعة العربي الرائدة في تصنيع وتسويق الأجهزة المنزلية ، وذلك لسعيها الدائم في الحفاظ على البيئة وتقليل تأثيرات التغير المناخي ، جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للأوزون برعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحضور كلا من الدكتور علي أبوسنة رئيس التنفيذي جهاز شئون البيئة نائب عن الوزيرة ، والدكتور عزت لويس رئيس وحدة الاوزون بوزارة البيئة ، والمهندسة أماني نخلة نائب مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والعديد من الشخصيات العامة والحكومية

وأكد المهندس محمد مجدي العربي الرئيس التفيذي لقطاع التكنولوجيا والبحث والتطوير بمجموعة العربي على اهتمام المجموعة بتصنيع منتجاتها طبقا للمعايير الدولية وذلك بهدف الحفاظ على البيئة وتقليل الاحتباس الحراري، مضيفا أن المجموعة تقوم بتطوير جميع منتجاتها داخل مركز العربي للبحوث والتطوير وذلك بهدف الحفاظ على البيئة وتقليل تأثير تلك المنتجات على التغير المناخي من خلال تصنيع مكونات ومنتجات صديقة للبيئة، موضحا أن المشروع محل التكريم والذي تم من خلاله تطوير تكييف جديد بفريون R32 صديق البيئة يساهم في تقليل الاحتباس الحراري، الى جانب تحقيق نسبة كفاءة أعلى من الفريونات العادية



جدير بالذكر أن وزارة البيئة تحتفل في السادس عشر من سبتمبر كل عام باليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون وتقليل الاحتباس الحراري، وأن احتفال هذا العام يأتي تحت شعار "بروتوكول مونتريال تعزيز العمل المناخى" والذي يتزامن مع ذكرى مرور 37 عاماً على توقيع بروتوكول مونتريال عام 1987 والذى يعد أول اتفاقية فى مجال حماية البيئة تتمتع بموافقة كل دول العالم، كما شهدت الإحتفالية هذا العام تدشين مبادرة " شارك فى الحل "لتعزيز العمل المناخى والحد من الآثار السلبية لـ تغير المناخ.