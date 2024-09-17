الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الأهلي يكشف أسباب تأخر تسلم درع الدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت إدارة النادي الأهلي ، أسباب تأخر احتفالية تسلم درع الدوري حتى الآن عن الموسم المنقضي.
 

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وأشار النادي الأحمر إلى أن التأخير يأتي بسبب عدم قدوم الدوري في تصميمه الجديد حتى الآن من الخارج بالإضافة إلى الرغبة من قبل إدارة الأحمر في أن تكون الاحتفالية وسط الجماهير وبأكبر عدد مسموح به من الحضور ، بصفتهم القاسم المشترك مع اللاعبين في التتويج.
كان النادي الأهلي ، قد تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.
جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

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