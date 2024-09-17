يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وميلان اليوم بث مباشر في دوري ابطال اوروبا

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وميلان اليوم بث مباشر في دوري ابطال اوروبا ، يستعد نادي ليفربول الإنجليزي، بقيادة نجم الفريق المصري محمد صلاح، لمواجهة مهمة كضيف ثقيل على ميلان الإيطالي، في المباراة التي ستقام على ملعب "سان سيرو" مساء اليوم الثلاثاء. تأتي هذه المواجهة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، وتعتبر واحدة من أبرز لقاءات الجولة الافتتاحية بالنظر إلى تاريخ الفريقين الكبير.

يسعى ليفربول لتحقيق الفوز في هذا اللقاء لتعويض جماهيره عن الخسارة المفاجئة التي تلقاها في عقر داره أمام نوتنجهام فورست في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. ورغم هذه الهزيمة، يدخل الريدز المباراة بروح معنوية مرتفعة، بعد أن حققوا ثلاث انتصارات متتالية في بداية الموسم، مما يعكس قدرتهم على العودة بقوة في المسابقات الأوروبية.

تأتي هذه المباراة في إطار النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا، والذي شهد تغييرات هامة هذا الموسم. حيث يتم تقسيم 36 فريقاً إلى أربع تصنيفات، ويلعب كل فريق مباراتين مع كل تصنيف، واحدة على أرضه وأخرى خارجها. وفي المرحلة الحالية من البطولة، وقع ليفربول في مجموعة تضم ثمانية خصوم، وهم: ميلان، بولونيا، لايبزيج، باير ليفركوزن، ريال مدريد، جيرونا، ليل، وآيندهوفن.



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النظام الجديد يضمن تأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16، بينما ستخوض الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين ملحقاً من مباراتين ذهاباً وإياباً لتحديد الفرق الثمانية الأخرى التي ستكمل العقد في الدور نفسه.

تعتبر المباراة ضد ميلان اختباراً حاسماً للريدز في بداية مشوارهم الأوروبي، ويطمحون لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظهم في التأهل إلى الأدوار النهائية. من جهة أخرى، يسعى ميلان لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزٍ يرفع من معنويات الفريق في انطلاقة البطولة.

للجماهير التي تتابع هذه القمة الكروية، توفر قناة beIN SPORTS 1 HD البث المباشر للمباراة، مما يتيح لها متابعة كل لحظة من الإثارة والحماس في هذه المواجهة الأوروبية المنتظرة.

تشكيل ليفربول المتوقع:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ريان جرافينبيرخ - واتارو إيندو - دومنيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: لويس دياز - كودي جاكبو - محمد صلاح

تشكيل ميلان المتوقع:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

الدفاع: ثيو هيرنانديز - ستراهينيا بافلوفيتش - فيكايو توموري - إيمرسون رويال

الوسط: لوفتوس تشيك - يوسف فوفانا - تيجاني ريندرز.

الهجوم: رافايل لياو - ألفارو موراتا - كريستيان بوليسيتش

موعد مباراة ميلان وليفربول

من المقرر أن تقام مباراة ميلان وليفربول مساء اليوم الثلاثاء، وسوف تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ميلان وليفربول

ومن المقرر أن تذاع مباراة ميلان وليفربول على شبكة قنوات بي إن سبورتس عبر قناة beIN Sports HD 1.