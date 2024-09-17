شاهيناز تطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة «كده فل»

طرحت المطربة شاهيناز، أغنية جديدة بعنوان «كده فل» على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وجميع منصات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية.

أغنية كده فل لـ شاهيناز، من كلمات أحمد حمتو، الحان محمد الفهد ، توزيع تركي خفاش، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله، إخراج ميدو بارون.

ويقول مطلع الأغنية

كده عملت الصح معاك وزياده عشان متقولش عليا

اني جيت على قلبك واني كسرتك وتقول حاجه مش فيا

كده اكيد عداني العيب بمراحل ميت فل ومرضية

ده انت اللي يعاشرك يوم يستاهل منك الف أذية

امشي بقا متكلمنيش م الساعه دي متشغلنيش

ايوه حطيت بيننا حواجز

واللي باعني ميلزمنيش

بالسلامة والباب مفتوح

ده انت مالي القلب جروح بالأمانة انا مش شايفاك

من حياتي بقيت ممسوح

كده فل

آخر أعمال شاهيناز

يذكر أن المطربة شاهيناز، قد طرحت مجموعة من الأغاني خلال الفترة الأخيرة، وحظيت بردود فعل واسعة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، منها «وحش الكون» «رنلي رنه» «لو ناسيين أفكركوا» مع الفنان محمد رمضان، وأغنية «قلبي بيدلع»، وأغنية «دندنة».