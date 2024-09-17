الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

هل موت الراقصة خلال ذهابها للعمل يجعلها شهيدة؟ .. أزهري يفجر مفاجأة

الشيخ عطية محمد
الشيخ عطية محمد

رد الشيخ عطية محمد عطية من علماء الأزهر الشريف، على سؤال : "هل الأموال التي تربحها الراقصة من رقصها حلال أم حرام، وذلك بعد خروج إحدى الرقصات تقول أنها تقوم بقراءة بعض الآيات من القرآن الكريم قبل الرقص، وهل من ماتت في أثناء الذهاب لمكان عملها تكون شهيدة".

وانفعل الشيخ عطية محمد عطية من علماء الأزهر الشريف، على هذه التصريحات وقال : "ما هذا الأمر.. من تقول هذه الأشياء لا تعلم شيء عما تفعل.. دي بتعرق وهي بترقص وتقولك حلال".

txt

ضبط راقصة عرضت جسدها على التيك توك لزيادة المشاهدات

txt

صوفيا لورين المصرية.. من هي الراقصة صاحبة أشهر محتوى دعارة فاضح على السوشيال ميديا؟

وأضاف الشيخ عطية محمد، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الأموال التي تأتي من الرقص حرام شرعًا، وأن من تموت في إثناء الذهب لمكان الرقص ليست شهيدة كما يشيع البعض".

ولفت إلى أن مصر هي بلد الأزهر، وأنه لا يوجد رأي فردي بأي قضية، ولذلك على أي شخص يرتدي ملابس الأزهر أن يحترم ما يقوم به، لآنه يتحدث وهو خريج مكان كبير".


 

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي: نسعى لإنشاء نظام بيئي متكامل لدعم الابتكار

محادثات لاتفاقات مع راغبي المتعة الحرام.. تفاصيل سقوط الراقصة صوفيا لورين

سفير مصر في صوفيا يستضيف بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين تحت 17 سنة
الجريدة الورقية