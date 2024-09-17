هل موت الراقصة خلال ذهابها للعمل يجعلها شهيدة؟ .. أزهري يفجر مفاجأة

رد الشيخ عطية محمد عطية من علماء الأزهر الشريف، على سؤال : "هل الأموال التي تربحها الراقصة من رقصها حلال أم حرام، وذلك بعد خروج إحدى الرقصات تقول أنها تقوم بقراءة بعض الآيات من القرآن الكريم قبل الرقص، وهل من ماتت في أثناء الذهاب لمكان عملها تكون شهيدة".

وانفعل الشيخ عطية محمد عطية من علماء الأزهر الشريف، على هذه التصريحات وقال : "ما هذا الأمر.. من تقول هذه الأشياء لا تعلم شيء عما تفعل.. دي بتعرق وهي بترقص وتقولك حلال".

وأضاف الشيخ عطية محمد، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الأموال التي تأتي من الرقص حرام شرعًا، وأن من تموت في إثناء الذهب لمكان الرقص ليست شهيدة كما يشيع البعض".

ولفت إلى أن مصر هي بلد الأزهر، وأنه لا يوجد رأي فردي بأي قضية، ولذلك على أي شخص يرتدي ملابس الأزهر أن يحترم ما يقوم به، لآنه يتحدث وهو خريج مكان كبير".



