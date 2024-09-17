صوفيا لورين المصرية.. من هي صاحبة أشهر محتوى منافي للآداب على السوشيال ميديا؟

لازال يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم الراقصة المشهورة صوفيا لورين بعد القبض عليها بتهمة نشر الفسق والفجور، بسبب محتواها المخل والمنافي للأداب العامة، خاصًة بعد ظهور تطورات جديدة في الواقعة كشف عن جوانب جديدة من حياتها، بالإضافة إلى اعترافاتها أيضًا.

اتهامات فاضحة تلاحق صوفيا لورين المصرية

وبخلاف تهمة نشر محتوى خادش للحياء يحرض على الفسق والفجور، كشفت التحقيقات عن تورط صوفيا لورين في خمس قضايا أخرى أحدهم تتعلق بالسرقة، وأخريات بممارسة أعمالًا منافية للآداب بمقابل مادي.

من هي الراقصة صوفيا لورين المصرية؟

وخلال الساعات الأخيرة، تساءل عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن هوية صوفيا لورين، لذا تستعرض بوابة "الوفد" الإلكترونية فيما يلي أبرز المعلومات عنها:

صوفيا لورين

تعرف باسم صفاء. أ

متورطة في نشر مقاطع مخلة بالآداب وقضايا سرقة وتحريض على الفسق.

تواجه خمس قضايا مختلفة، منها أربع قضايا تتعلق بالتحريض على الفسق، وممارسة أعمال منافية للآداب بمقابل مادي، بالإضافة إلى قضية سرقة، آخرها القضية رقم 10349 لسنة 2023 جنح الدقي، كما تتعمد إبراز مفاتنها بشكل مثير استفزازي يتنافى مع الآداب العامة.

لا يقتصر محتوى صوفيا لورين على خرق وهدم القيم الأخلاقية فقط بل يحرض على الفسق والفجور.

تستخدم تيك توك بشكل مكثف لنشر مقاطع مخلة.

تقوم بعمل بث مباشر ومحادثات مخلة مع أشخاص يبحثون عن محتوى إباحي غير لائق.

تستغل المقاطع الإباحية التي تقوم ببثها للحصول على أكبر عدد من المتابعين، وبالتالي زيادة عائداتها المالية.

تم تشكيل فريق بحث لضبطها، حتى ألقت الشرطة القبض عليها بعد تقنين الإجراءات القانونية أثناء تواجدها داخل ملهى ليلي بمنطقة العجوزة.

عثر عليها داخل دائرة قسم شرطة العجوزة، وبحوزتها هاتف محمول وبعد فحصه فنياً، تم العثور على أدلة دامغة تدينها وتثبت تورطها في نشر محتوى غير لائق.

اعترفت بتحصلها على مقابل مادي، حال إجرائها بث مباشر فيديوهات منافية للآداب.

اعترافات الراقصة صوفيا لورين بعد القبض عليها

تضمنت اعترافات صوفيا لورين الآتي:

اتقبض عليا إمبارح وأنا رايحة أوردر في المهندسين.

لقيت 10 أشخاص فجأة لا أعرفهم مسكوني، وقالولي هاتي الشنطة دي وتعالى معانا.

خدوني في ميكروباص معرفش رحت على فين وبعدين عملولي محضر وجيت على هنا.

أجابت صوفيا لورين على 32 سؤالًا وجهتها لها النيابة العامة بقولها: "محصلش"، وذلك بشأن الاتهامات المنسوبة إليها بممارسة أعمالًا منافية للآداب بمقابل مادي، وبث فيديوهات خادشة للحياء.

قررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تحديد جلسة 18 سبتمبر الجاري لنظر تجديد حبسها الإحتياطي.