كلام فى الهوا

الثلاثاء 17/سبتمبر/2024 - 08:08 م 9/17/2024 8:08:41 PM

الفزلوك ذلك الشخص الذى يفتى بغير علم، ويقولون عليه «المتفلسف» بالمفهوم السلبى للفلسفة، وفى بعض الأحيان يقول ما يرضى عنه رؤساؤه، حتى لو كان يعرف الحقيقة. وآخر نصائح «فزلوكنا» هذه المرة الفتوى فى مواعيد انتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية التى تنتهى مدتها حسبما جاء بالقانون فى أول اجتماع للجمعية العمومية عقب انتهاء الدورة الأوليمبية التى انتهت دورتها الحالية فى 11/8/2024 أى قارب ميعاد الانتهاء المنصوص عليه بالقانون من شهر تقريبًا «ولا حس ولا خبر» عن موعد انعقاد تلك الجمعية العمومية التى بها سوف ترحل هذه المجالس التى لم تقدم لنا أى مردود يفيد نجاحها فيما تقوم به من نشاط. الفزلوك قال إن موعد انعقاد الجمعية العمومية يتم دعوتها خلال الثلاثة شهور التالية للسنة المالية لكل اتحاد، لذلك فهو قال إن دعوة الجمعية يتم دعوتها من 1/7 حتى 30/9 من كل عام وإجراءات الانتخاب يجب أن يكون لها مدة أخرى من الدعوة حتى الانتخاب مدة لا تقل عن شهرين. وبذلك يزيد عمر المجلس إلى خمسة شهور أخرى عن مدتها التى انتهت عقب انتهاء الدورة الأوليمبية. وينسب ذلك إلى القانون، والقانون منه براء، حيث فسرت محكمة القانون «النقض» بأنه ميعاد «حتمى» يجب أن يتم داخله كافة الإجراءات التى نص عليها من ترشيح وانتخاب، إلا أن «الفزلوك» إياه يريد أن يمد عمره هو شخصيًا، ويُسوق نفسه بأنه "تحت الطلب».

لم نقصد أحدًا!!