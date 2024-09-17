قلم صدق

الثلاثاء 17/سبتمبر/2024 - 08:00 م 9/17/2024 8:00:34 PM

31 اغسطس من كل عام، تاريخ فرض نفسه على العالم أجمع لكى يؤخذ للتذكرة بالأمر وخطورته، وللذكرى أيضا للأحباء ممن كانوا فى دنيا الحياة لدينا، والأشخاص أو الأصدقاء أو أفراد الأسرة الذين ماتوا بسبب هذا الوباء المنتشر، والتعاطف مع عائلاتهم وآلامهم بسبب فقدان أحد أفراد أسرتهم، وللتوعية بأن بداية الطريق لها سيجارة وربما ومن النادر بدون سيجارة، وللتبصرة بأن نهاية الطريق لها لا تخرج عن ثلاث كل واحدة منها من دواهى الدنيا وأمر وهى إما السجن أو الموت وأقلها تدمير صحة وحياة وتشريد البيت.

هذا اليوم هو مبادرة عالمية للتوعية ليس بخطورة المخدرات فحسب، لكن أو تخيل هو يوم مخصص للتوعية بخطورة الجرعات الزائدة من بعض المخدرات القاتلة وطبعًا أكثرها المخلقة وما استجد فى عالم المخدرات، حتى أننا كل يوم نرى ونسمع عن أنواع يتم تخليقها وصنعها ربما من بعض متعاطى ومدمنى المخدرات أنفسهم، وأصبح معتادًا قراءة جملة أصبحت الأشهر فى الجرائد (لقى شاب مصرعه، متأثرًا بإصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، نتيجة تناوله جرعة زائد من المواد المخدرة)..فلا عجب فالتكنولوجيا فتحت الباب على مصراعيه، ومن أسف أن يؤخذ منها الحد أو الجانب السلبى، ناهيك عن عديمى الضمير ممن يرون فى صناعتها وتجارتها ضالتهم من الثراء السريع وغيره.

فهل لنا أن نتخيل أنه فى إحدى الاحصائيات الجرعات الزائدة من المخدرات قتلت أكثر من 100 ألف شخص فى جميع أنحاء امريكا فى عام واحد فقط، وأن مخدر مثل الفنتانيل، وهو مادة أفيونية اصطناعية أقوى 50 مرة من الهيروين أودى بحياة أكثر من 66 فى المئة من بين تلك الوفيات؟

أترك أمريكا وأهبط على أرضنا مصرنا الغالية مجتمعنا، أهلنا وشبابنا، وأنظر إليه بأسى مما أجد وأرى.. بل وأسمع من زميل عن جارٍ له فى عمر الزهور مات بجرعة زائدة، وآخر يحكى لنا عن مأساة شاب مدمن متزوج وله بلابل من الأطفال تركهم لمفرمة الحياة، بعد توغله فى الإدمان وسرق محتويات بيته ولم تكفه فبسبب طلب الجرعة تجرأ على سرقة جاره فضبط متلبسًا، فأصبح حبيس جدران السجون وأطفاله فى متاهات الحياة مشردين.. ويحكى آخر عن حكاية أخ لهم لا تبعد نهايتها ومصيرها عن أربع جدران أيضًا كانت مصيره بسبب المتاجرة فى المخدرات لتوفير جرعة له، وتشريد أبنائه.

هذه ليست مبالغات، بل أمر واقع لا ينكره إلا من أراد لشبابنا الضياع، ولبلدنا تعطل مسيرة البناء.. المخدرات بيد الشباب، بيعًا وإدمانًا..على النواصى.. في المقابر والطرقات.. آلاف الضحايا سنويًا بسبب مخدرات قائد السيارة.

المخدرات أصبحت آفة البيوت، وسلاح الأعداء المسلط على أولادنا وشبابنا.

عيون حدودنا وشرطتنا الساهرة كل يوم تضبط أطنانًا من هذه الموبقات..أبنائى.. مصر مرمى أعدائنا، وشبابنا هو الهدف، وخير وسيلة للدفاع أيها الشباب هو الهجوم، وخير هجوم هو العلم والعمل.. فأعلوا مصركم، ورابطوا بوعيكم، بل صدروا علمكم وإنتاجكم ليكون عابرًا للقارات، فهذه المرتدة ضد أعدئنا الهادفة لمصرنا.

محافظ القاهرة

كل عام وانتم بخير بمناسبة العام الدراسى الجديد

معهد حلوان الكويتى الأزهرى النموذجى الابتدائى بجوار الحديقة اليابانية يشكو من إغلاق بوابته بسبب إلقاء بعض عديمى الضمير الردش فى الطريق المؤدى إليه فصعب السير على أطفال فى سن الكي جى والابتدائية ودخول وتوريد الكتب المدرسية، كما أن المعهد به أشجار يراد تهذيبها.

اللهم احفظ مصر وأهلها وارفع قدرها.