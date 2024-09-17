لأول مرة في التاريخ.. نائب رئيس الوزراء: معدل الإنجاب ينخفض لـ2.5%

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن المشروع القومي للتنمية البشرية يعمل على تنفيذ البرامج الخاصة بالقضية السكانية للوصول بمعدل الإحلال إلى 2.1% خلال الـ4 سنوات المقبلة، وذلك من خلال المجلس القومي للسكان والمجلس الأعلى للسكان.



وأضاف “عبدالغفار”، في كلمته خلال احتفالية إطلاق المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، والمُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن هناك تحسن كبير في معدلات الإنجاب والخصوبة الكلية، وانخفضنا لأول مرة في آخر إصدار للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 2.8%.

وتابع نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، :"قريبا سيعلن الجهاز أننا وصلنا إلى 2.5% لأول مرة في التاريخ ننخفض بمعدلات الإنجاب لهذا الرقم، ونستهدف في السنوات القليلة المقبلة الوصول بالمعدل العالمي للإحلال وهو 2.1 عن طريق التوسع بالخدمات وخريطة متكاملة للقضية السكانية".

ومن جانبه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التهنئة والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة انطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، مؤكدًا أن المبادرة تعد تجسيدا لاهتمام الدولة بالعنصر البشري وإعلان لبدء عقد إعلان اجتماعي جديد يبرز استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية وبناء الإنسان ويسلط الضوء على المزيد من الخدمات وأسلوب تقديمها للمواطنين.

مبادرة بداية:

أضاف “مدبولي”، في كلمته خلال احتفالية إطلاق المبادرة بمنطقة المنصة في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنقلها قناة “إكسترا نيوز”، :"من خلال تضافر وتعاون مختلف الجهات الحكومية في وقت واحد وبصورة تكاملية وهو الأمر الذي سيسهم في رفع العبء الاقتصادي والاجتماعي عن كاهل المواطنين".

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التي تمثل الهوية المصرية الأصيلة هو المسار الذي تنطلق من خلاله مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، متابعًا: “أدعو الشعب المصري العظيم إلى المشاركة في المبادرة والاستفادة من خدماتها وأدعو المجتمع المدني إلى التعاون لتحقيق أهداف هذه المبادرة الوطنية”.