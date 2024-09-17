الثلاثاء 17/سبتمبر/2024 - 07:55 م 9/17/2024 7:55:09 PM

أتحدث اليوم عن معاناة المواطنين من الأسعار الفلكية للدروس الخصوصية والتى أصبحت حاجة ملحة لكل الطلبة فى المدارس وبرغم قيام الدولة بوقف هذه السناتر ومنع الدروس الخصوصية، الا ان الدروس الخصوصية تعمل بطرق مختلفة إما أصبحت داخل العقارات كل ولى أمر طالب يأتى بمجموعة من الطلبة ومعهم مدرسينهم بيأخذوا الدروس داخل العقارات بعيدًا عن السناتر، وللأسف الشديد الأسعار غالية جدًا وملتهبة يئن منها المواطنون، فمثلا الأسعار فى المناطق الشعبية كشبرا الخيمة وبولاق والمطرية ودار السلام وامبابة وفيصل وفى باقى المحافظات فى المناطق الشعبية سعر الحصة للابتدائية 80 جنيهًا، وفى المناطق الراقية كجاردن سيتى والزمالك والمهندسين ومصر الجديدة ومدينة نصر وغيرهما من المناطق الراقية الحصة تصل إلى 150 جنيهًا بالنسبة للابتدائية، أما من فى الثانوى العام فالحصة تصل إلى 200 جنيه وهذه التقديرات مغالة فيها جدًا فإذا كان هناك مواطن يعطى لابنه أربع مواد مثلا لو عنده ثلاثة أولاد أصبح 12 مادة لأولاده فى 80 فيوازى 960 جنيهًا فى أسرة واحدة، فلا يعقل هذا، لا بد من تقنين هذا الوضع والتركيز مع الطالب داخل المدرسة وعمل اختبارات شهرية لقياس مدى استيعاب الطالب من كل مدرس فى مادته ليخرج التلميذ من الفصل وهو حافظ لمادته ومن هنا سيتم تقليل الدروس الخصوصية بعد استيعاب الطالب لمادته لكن لا يترك اولياء الأمور يتعذبون فى دفع مستحقات أصحاب الدروس الخصوصية.