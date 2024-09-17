خالد الجندي: والدي حرص على تربيتي بالحلال رغم فقرنا المدقع

جدد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، هجومه الحاد على الأستاذ بكلية التربية جامعة الأزهر-لم يذكر اسمه- لإباحته سرقة الكهرباء والمياه والغاز، قائلا: "ده زعيم عصابة، يأمر الناس بسرقة مصر".

وقال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الغريب أن للأسف الشديد بعض الذين يظهرون التدين ينهون الناس عن المنكر وينهون عن المعروف".



وتابع: “عندك رجل أستاذ في كلية التربية جامعة الأزهر، وزعيم عصابة، يأمر الناس بسرقة الناس، يأمر الناس بسرقة مصر، يأمر الناس بسرقة البلد، والغريب، والله العظيم، شيء يججن، أنه يقول لهم: (أنا بقول لكم اسرقوا)، يعني هو الرجل دماغه غابت خالص لدرجة أنه عارف أن اسمها سرقة، اسمها إيه؟ سرقة”.

كنا بالكاد نعيش

وأكمل: "يعني هو، والله العظيم، لو كنت الحمد لله أن أبويا انتقل إلى الآخرة قبل ما يشوف اليوم ده، أبويا ما كانش هيصدق لو كنت بحكي له، أبويا كان يربيني ويربينا على الحلال مهما كان الثمن، وكانت الحالة فقيرة جدا جدا، كنا بالكاد بالكاد نعيش، إنما كلنا تربينا على الحلال، ده بقى لو اتربى على الحلال، ما كانش هيقول الناس اعملوا الحرام".

وأضاف: "أنت عارف كلمة (حرامي)، يا جماعة، حرامي اللي إحنا مطلعينها كده، يقولك ده حرامي، فلان حرامي، عارف حرام يعني إيه؟ ما فكرتوش في الكلمة؟ يعني إحنا كشعب مصر عارفين أن الكلمة دي وحشة، حرامي يعني بيعمل حاجة حرام، بس سهلة، هي كلمة حرامي، والياء ياء النسب، حرامي يعني صفته نسب هذا الرجل، نوعه كده، بيعمل حاجة حرام".

واستكمل: "فتخيل لما واحد طالع بيعترف أنها سرقة ويقول لهم: (أيوه، أنا بقول لكم اسرقوا، اسرقوا كهربا).. يعني أنت عارف أنها سرقة وعارف أنها حرام.. طب أنا بقى عاوز أسأل، لو في الإسلام قطع يد السارق، اللي بيحرض على السرقة ويفتي بها، ده وضعه إيه؟ يعني كم قطعة تتقطع من جسمه؟ مثل هذا في الحدود، لو كانت مطبقة".