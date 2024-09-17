الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مران بدني خفيف لـ فتوح على هامش تدريبات الزمالك

بوابة الوفد الإلكترونية

خاض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، مرانًا بدنيًا خفيفًا على هامش التدريبات الجماعية مساء اليوم ، استعدادًا لملاقاة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ 32 من الكونفدرالية .
 

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واستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين، استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.
جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

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