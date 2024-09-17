محمد عدوية يغني "بالأمان قادرين نغير" في احتفالية "بداية جديدة"

أدى المطرب محمد عدوية أغنية “بالأمان قادرين نغير” في احتفالية إطلاق المبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” بمنطقة المنصة في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أغنية في احتفالية انطلاق مبادرة بداية جديدة:

وتنطلق مبادرة “بداية جديدة لبناء الأنسان” بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.

وكان وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التهنئة والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة انطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، مؤكدًا أن المبادرة تعد تجسيدا لاهتمام الدولة بالعنصر البشري وإعلان لبدء عقد إعلان اجتماعي جديد يبرز استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية وبناء الإنسان ويسلط الضوء على المزيد من الخدمات وأسلوب تقديمها للمواطنين.

مبادرة بداية:

أضاف “مدبولي”، في كلمته خلال احتفالية إطلاق المبادرة بمنطقة المنصة في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنقلها قناة “إكسترا نيوز”، :"من خلال تضافر وتعاون مختلف الجهات الحكومية في وقت واحد وبصورة تكاملية وهو الأمر الذي سيسهم في رفع العبء الاقتصادي والاجتماعي عن كاهل المواطنين".

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التي تمثل الهوية المصرية الأصيلة هو المسار الذي تنطلق من خلاله مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، متابعًا: “أدعو الشعب المصري العظيم إلى المشاركة في المبادرة والاستفادة من خدماتها وأدعو المجتمع المدني إلى التعاون لتحقيق أهداف هذه المبادرة الوطنية”.