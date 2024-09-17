رئيس الوزراء: مبادرة بداية تجسيد لاهتمام الدولة بالعنصر البشري

ألقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الاحتفالية التي أقيمت اليوم بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ بمناسبة إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

واستهل رئيس الوزراء كلمته، بتوجيه خالص التهنئة وجزيل الشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة انطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وخلال كلمته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه المبادرة تعد تجسيدا لاهتمام الدولة بالعنصر البشري، كما تأتي إعلانا لبدء عقد اجتماعي جديد يُبرز استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية وبناء الإنسان، كما أنها تسلط الضوء على المزيد من الخدمات وأسلوب تقديمها للمواطنين من خلال تضافر وتعاون مختلف الجهات الحكومية في وقت واحد وبصورة تكاملية، وهو الأمر الذي سيسهم في رفع العبء الاقتصادي والاجتماعي عن كاهل المواطنين.

ودعا رئيس الوزراء الشعب المصري، بمختلف فئاته، للتأمل في اسم المبادرة، مؤكدا أنه لم يأت بالمصادفة؛ حيث إن تكليفات السيد الرئيس تتمحور حول تقديم خدمات ومزايا تُشعر المواطن المصري بأنه يعيش "بداية" جديدة في شتى مناحي الحياة.

وأوضح رئيس الوزراء أن نحو 30 جهة تتعاون وتتكامل فيما بينها لتحقيق الهدف الأشمل والأعم، والذي يتمثل في تغيير واقع ومستقبل المواطن والدولة المصرية إلى الأفضل في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن مرحلة التحضير لإطلاق المبادرة تضمنت إطلاق مبادرة "سفراء التنمية البشرية"؛ حتى يتمكن الجميع من المشاركة الفاعلة في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المبادرة تستهدف جميع الفئات العمرية للعمل على بناء وعي الإنسان، وقدراته وإكسابه مختلف المهارات، التي تحتاجها سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لوطننا الحبيب.

وأكد رئيس الوزراء أن الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التي تمثل الهوية المصرية الأصيلة هو المسار الذي تنطلق من خلاله مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، داعيا جموع الشعب المصري العظيم إلى المشاركة في المبادرة والاستفادة من خدماتها، كما دعا المجتمع المدني إلى التعاون لتحقيق أهداف هذه المبادرة الوطنية.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وجميع الجهات المعنية والمشاركة في التحضير والإعداد لإطلاق هذه المبادرة المهمة التي ستسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري، معربا عن تمنياته للجميع بالتوفيق.

