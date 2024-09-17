الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

المؤبد لـ بائع خضار متهم بالإتجار في المواد المخدرة بالخانكة

بوابة الوفد الإلكترونية

عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لبائع خضار، لاتهامه بالاتجار فى مخدر الهيروين بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

المؤبد لـ بائع خضار لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة بالخانكة 


تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 25381 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3530 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "محمد س س"، 22 سنة، بائع خضار، مقيم سرياقوس الخانكة، لأنه في يوم 6 / 12 / 2023، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة".


تعود أحداث الواقعة بورود معلومات لمديرية أمن القليوبية، بقيام بائع خضار بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وأقر بممارسته نشاط غير شرعي بالإتجار بالمواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
 

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