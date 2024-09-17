عارضة أزياء سابقة تعاني من رد فعل خطير بعد تناول مضاد حيوي

تعرضت عارضة أزياء تايلاندية شهيرة لرد فعل تحسسي خطير تسبب في ظهور طفح جلدي وبثور في جميع أنحاء وجهها وجسدها، بعد تناولها مضاد حيوي كانت تعاني من حساسية تجاهه - ليس مرة واحدة بل ثلاث مرات.

أشارت ساسينان تشوينلوسانج، البالغة من العمر 31 عامًا، في تصريحات لصحيفة Viral Press قائلة: "الألم كان شديدًا لدرجة أنني شعرت و كأنني سأموت ، كان جسدي كله يحترق و يتألم ، لا توجد كلمات تصف مدى الألم الذي شعرت به".

الجدير بالذكر أن ساسينان، التي كانت تعمل أيضًا في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى جانب عملها كعارضة أزياء، تعاني من متلازمة ستيفن جونسون، وهي حالة نادرة لكنها قد تكون مميتة، تنتج عن تفاعل دوائي أو عدوى.

وكانت ساسينان قد زارت مستشفى في بانكوك في 18 يونيو الماضي بسبب التهاب في الحلق واحمرار في العينين، حيث شُخّصت بالتهاب اللوزتين ووصف لها الأطباء مضاد حيوي يُدعى سيفترياكسون لعلاج العدوى البكتيرية.

وأضافت ساسينان أن حالتها تفاقمت بعد تناول المضاد الحيوي، حيث عادت إلى المستشفى بعد ثلاثة أيام تعاني من ضيق في الصدر، طفح جلدي، رؤية مشوشة، تورم في الفم وصعوبة في المشي.

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