مذيع الراديو جيمي ثيكستون يعلن إصابته بسرطان الحنجرة ويطمئن جمهوره



أعلن جيمي ثيكستون، المذيع المشارك في برنامج "Heart Radio Breakfast"، عن إصابته بسرطان الحنجرة في مرحلته الأولى.

وأشار ثيكستون، البالغ من العمر 53 عامًا، في بيان له أنه خضع مؤخرًا لعملية جراحية لإزالة آفة من حباله الصوتية، مضيفًا أن التوقعات بشأن حالته الصحية إيجابية للغاية.

وأوضح ثيكستون قائلاً: "لقد تم تشخيصي بالسرطان، ولكن السرطان لا يملك السيطرة عليّ".

الجدير بالذكر أن السرطان تم اكتشافه عن طريق أخذ عينة للفحص الطبي.

وأكد أنه يتطلع للعودة إلى جمهوره في أكتوبر المقبل بعد فترة من الراحة.

وفي بيانه، شكر جيمي زملاءه والمستمعين قائلاً: "أود أن أشكر جي كي (جيسون كينغ) وأماندا هولدن وجميع عائلة Global على دعمهم الهائل".

وأضاف: "كونوا ممتنين لهذا اليوم، وعندما أراكم مجددًا، سيكون لدي قصة رائعة لأرويها".

من جانبه، أعربت أماندا هولدن، زميلته في تقديم البرنامج، عن دعمها قائلة: "على الرغم من أن التشخيص جاء بأنه سرطان، إلا أن الأخبار ليست كلها سيئة".

كما أضاف زميله الحالي جي كي أن "التوقعات إيجابية جدًا، وجيمي لديه فريق طبي مذهل سيحرص على شفائه. نتطلع إلى عودته قريبًا".

تجدر الإشارة إلى أن ثيكستون يقضي فترة الراحة برفقة زوجته صوفي وأبنائه، حيث يستمعون للبرنامج من المنزل.