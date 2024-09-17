شركة جلف تك فرع الأردن تحصل على الاعتماد في مجال منح شهادات الحلال

حصلت شركة جلف تك فرع الأردن على اعتماد مركز الإمارات العالمي للاعتماد (EIAC) في مجال منح شهادات الحلال. ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الشركة المستمرة في الانتشار والتوسع لتقديم خدمات عالية الجودة ومتوافقة مع المعايير العالمية في مجال منح شهادات الحلال.

ويعتبر اعتماد مركز الإمارات العالمي للاعتماد من أكثر الاعتمادات احترامًا في مجال الحلال، حيث يعكس التزام الشركة بتقديم خدماتها وفق أعلى معايير الجودة والنزاهة.

ومن خلال هذا الاعتماد، تؤكد شركة جلف تك التزامها بتقديم خدمات منح شهادات الحلال متوافقة مع المواصفات القياسية واللوائح الفنية ذات الصلة، بما يلبي احتياجات المستهلكين ويعزز الثقة في المنتجات الحلال.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد يحيى الجسمي، المدير التنفيذي لمجموعة جلف تك، عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً: "نحن فخورون بالحصول على اعتماد مركز الإمارات العالمي للاعتماد. حيث إن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق بعد توفيق الله إلا بالجهود الجبارة التي بذلها فريق العمل المتميز وتفانيه في تحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات”. جاء ذلك بعد تسلمه شهادة الاعتماد من سعادة أمينة أحمد محمد الرئيس التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد.

ومن جانبه صرح السيد عمر الباز المدير العام للفرع قائلاً: "سنواصل التزامنا بتعزيز معايير الحلال وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا."

يُذكر أن شركة جلف تك تُعد من الشركات الرائدة في مجال منح شهادات الحلال، وتعمل باستمرار على تقديم خدمات معتمدة وموثوقة لعملائها. وتُعد هذه الخطوة الجديدة رافدًا مهمًا لمسيرة الشركة نحو تعزيز مكانتها في السوق وتعزيز ثقة المستهلكين في الخدمات التي تقدمها.