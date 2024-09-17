هل زواج رضوى الشربيني سرًا من رجل أعمال مشهور وراء إنهاء تعاقدها مع CBC؟ (تفاصيل)

فاجأت الإعلامية رضوى الشربيني جمهورها ومتابيعها بإعلان إنهاء تعاقدها مع قناة سي بي سي سفرة، بعد سنوات من النجاح حققه برنامجها الشهير "هي وبس"، وذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

رضوى الشربيني تنهي تعاقدها مع قناة CBC سفرة

وكتبت رضوى الشربيني: "أعبر عن شكري العميق لإستجابة قناة سي بي سي سفرة لطلبي بإنهاء تعاقدي معهم، وأتوجه بجزيل الشكر للشركة المتحدة للإعلام والقائمين عليها على المهارات والخبرات التي اكتسبتها خلال فترة عملي معهم".

رضوى الشربيني

وأضافت: "وأتمنى للشركة وقناة سي بي سي سفرة ولجميع العاملين فيها دوام النجاح والتوفيق ... كما أود أن أعرب عن امتناني الكبير لجمهوري ومتابعي برنامج "هي وبس"، على دعمهم وحبهم ومساندتهم لي وإلى لقاء قريب بإذن الله".

رضوى الشربيني

في الوقت نفسه، لم تكشف رضوى الشربيني عن واجهتها الاعلامية الجديدة التي من المقرر أن تنتقل لها خلال الفترة المقبلة، على الرغم من وعدها للجمهور بالعودة إليهم قريبًا ببرنامج جديد، يرضيهم ويمتعهم كما عودتهم.

رضوى الشربيني

مشوار رضوى الشربيني مع cbc سفرة

بدأت رضوى الشربيني مشوارها الإعلامي مع برنامج "هي وبس" الذي كان يذاع عبر شاشة cbc سفرة الفضائية، حيث اهتمت خلاله بتقديم كل ما يخص المرأة، بالإضافة إلى أحدث صيحات الموضة والأزياء، ليكون الموسم الماضي التاسع، هو آخر موسم من البرنامج.

رضوى الشربيني

وكانت رضوى الشربيني أثارت موجة جدل واسعة خلال الأيام الماضية، في أحدث ظهور لها، حيث شاركت الجمهور بمجموعة صور أطلت فيها بالأبيض، وأرفقتها بتعليق قائلة: "البلوك فكرة، والفكرة لا تموت"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

رضوى الشربيني

زواج رضوى الشربيني مزحة أم حقيقة؟

وجاء ذلك بعد أنباء زواجها التي ترددت على ألسنة البعض في الآونة الأخيرة عقب المزحة التي قمن بها صديقاتها، إذ بدأت القصىة حينما انتشر مقطع فيديو متداول لرضوى وهي تتلقى التهاني والمباركات من صديقاتها على الهواء، بمناسبة عقد قرانها، حيث قالت إحدى صديقاتها بشكل صريح لا يدعو للشك: "يا جماعة عايزين نباركلها بجد، النهاردة خلاص كتب كتاب رضوى الشربيني .. المأذون مستني برا"، مع أصوات الزعاريد والضحكات التي ملأت الاستديو.

رضوى الشربيني

هل تزوجت رضوى الشربيني سرًا من رجل أعمال مشهور؟

في الوقت نفسه، لم تخرج رضوى الشربيني عن صمتها لتؤكد خبر زواجها أو تنفيه، مما زاد الشكوك والتساؤلات حولها بشكل أكبر خاصًة إن البعض زعم زواجها سرًا من رجل أعمال مشهور ما دفعها لإخفاء خبر الزواج وعدم إعلانه رسميًا، بل ظلت تتلقى تهاني الزواج من زميلاتها، وعلامات الخجل مرسموة على ملامح وجهها، وذلك خلال استعدادها لإستضافة الفنانة اللبنانية ماغي أبو غصن.