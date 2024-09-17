الاحتلال يستخدم شركة اتصالات شهيرة لتفجير عناصر حزب الله

أعلن مصدر في الحرس الثوري الإيراني، أن أجهزة البيجرز اللاسلكية التي انفجرت في أيدي قوات حزب الله اللبناني جميعها من إنتاج إحدى شركات الاتصالات الشهيرة، وهي شركة لديها تاريخ ووجودًا طويل الأمد في إسرائيل على حد قوله.

وأضاف، أن الشركة دخلت السوق في الأصل لتزويد معدات الاتصالات، لكنها وسعت دورها بشكل كبير منذ ذلك الحين، لا سيما في قطاعات الدفاع والأمن.

ولفت إلى أنه اعتبارًا منذ عام 2023، اعتبرت الشركة سوليوشنز مزودًا رئيسيًا لتكنولوجيا الاتصالات والمراقبة للعديد من الوكالات العسكرية والأمنية الإسرائيلية.

ومنتجات الشركة الشهيرة تُستخدم في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وعلى طول جدار الفصل في الضفة الغربية، كما أنها تقدم الجيش الإسرائيلي بشبكة اتصالات خلوية 4G وقد طورت أنظمة اتصالات مشفرة للعاملين في الجيش.

ما هو جهاز بيجر ؟

جهاز البيجر هو جهاز اتصال لاسلكي يستخدم لإرسال إشارات أو رسائل نصية قصيرة إلى مستلم محدد. ظهرت فكرة جهاز نداء لاسلكي لأول مرة في السبعينيات، وكانت تستخدم بشكل أساسي في المجال الطبي والعسكري، وتطورت تقنية جهاز نداء لاسلكي مع مرور الوقت لتشمل استخدامه في مجالات متعددة مثل الأعمال والاتصالات الشخصية.

كيف يعمل جهاز بيجر ؟

يعمل جهاز نداء لاسلكي عن طريق استقبال إشارة من جهاز إرسال. عندما يرسل شخص ما رسالة إلى جهاز البيجر، يتم تحويل هذه الرسالة إلى إشارة راديو يمكن استقبالها عن طريق جهاز البيجر.

يصدر البيجر صوت تنبيه أو اهتزاز لتنبيه صاحبه بوجود رسالة، بعد استقبال الرسالة، يمكن للمستخدم الاتصال بالرقم الموجود على شاشة البيجر للرد على الرسالة أو التواصل مع المرسل.

تعتبر تقنية جهاز البيجر الآن قديمة نوعًا ما مقارنة بوسائل الاتصال الحديثة، لكنها استخدمت بشكل واسع في الماضي.