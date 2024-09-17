نادي سينما المرأة يعرض أفلام مهرجان بردية السينمائي

تحت رعاية الدكتور "أحمد هَنو" وزير الثقافة، أقيمت مساء أمس فعاليات نادى سينما المرأة الذى ينظمه المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير السينمائى د."حسين بكر"، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحى"، حيث تم عرض مجموعة من افلام مهرجان بردية السينمائى.

وبدأت الفعاليات بعرض كلاً من فيلم" فقه أمى" للمخرج "عمر عز" وهو الفيلم الحاصل على الجائزة الأولى فى مهرجان بردية السينمائى فى دورته السابقة، فيلم "لحظة صدق" للمخرج "هشام على عبد الخالق" وهو الفيلم الحاصل على الجائزة الثانية فى مهرجان بردية السينمائى فى دورته السابقة، الفيلم العراقى "شيرين" للمخرج" زيد شكر"، وهو الفيلم الحاصل على الجائزة الثالثة فى مهرجان بردية السينمائى فى دورته السابقة، و فيلم "أوضة وصالة" للمخرج" إسلام عصام"، وفيلم "رزق" للمخرج "شريف سالم"، وفيلم "ورقة جرنال" للمخرج "محمد أبو طبل"، والفيلم العراقى "چيلانا الموصل" للمخرج" سلام الموسى"، وفيلم "كفتة بالصلصة" للمخرج "تامر زين"، فيلم "إنكار" للمخرج "حسام عزام"، والفيلم الفلسطينى" كحل بلون الدم" للمخرج "مُعاذ أسمر".





وعقب عروض الأفلام أقيمت ندوة نقاشية حول الأفلام شارك خلالها المصور السينمائى الكبير "سعيد شيمى"، والمخرج الكبير "أحمد صقر"، والمخرج الكبير "عمرو عابدين" رئيس قناة النيل للدراما، والأستاذة" عزة أبو اليزيد" رئيس ومؤسس مهرجان بردية السينمائى ورئيس مجلس أمناء مؤسسة بردية للثقافة والفنون المنظمة للمهرجان .. وادارت الندوة الناقدة السينمائية "شاهنده محمد على" مديرة "نادى سينما المرأة".



وعقب الندوة تم تكريم كلاً من: العميد "وليد مصطفى زكى" عضو مجلس أمناء مؤسسة بردية للثقافة والفنون، الفنان التشكيلى "عبد الحكيم صالح" المدير الإدارى لمهرجان بردية السينمائى، الفنان التشكيلى والروائى "عبد العزيز السماحي مصمم مطبوعات مهرجان بردية السينمائى.

كما تم تسليم شهادات تقدير لصناع أفلام بردية السينمائى فى دورته السابقة، واختتمت فعاليات النادي بفقرة الفنية، يذكر أن نادي سينما المرأة يقيمة المركز القومي للسينما مجاناً الإثنين الثالث من كل شهر.