الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

متأثرًا بالمدائح النبوية.. سائح يشهر إسلامه بمسجد أبي الحجاج بالأقصر

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت محافظة الأقصر، إشهار  سائح صيني إسلامه وذلك بمسجد سيدي أبو الحجاج الأقصري بوسط المدينة؛ خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

الشيخ مبارك علي، إمام وخطيب المسجد أوضح أنه فوجيء بالسائح مقبلا عليه راغبا في دخوله الإسلام، فقدم له الإمام شرحًا مبسطا عن قواعد الدين في وجود مترجم للسائح.

ولقن إمام مسجد أبو الحجاج الشهادتين للسائح الذي ردد خلقه، وأشار الإمام إلى أن السائح تأثر بالمدائح النبوية التي تصدح بها مئذنة مسجد أبو الحجاج تزامنا مع ذكرى الاحتفال بمولد خير البرية.

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