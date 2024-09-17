متأثرًا بالمدائح النبوية.. سائح يشهر إسلامه بمسجد أبي الحجاج بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر، إشهار سائح صيني إسلامه وذلك بمسجد سيدي أبو الحجاج الأقصري بوسط المدينة؛ خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

الشيخ مبارك علي، إمام وخطيب المسجد أوضح أنه فوجيء بالسائح مقبلا عليه راغبا في دخوله الإسلام، فقدم له الإمام شرحًا مبسطا عن قواعد الدين في وجود مترجم للسائح.

ولقن إمام مسجد أبو الحجاج الشهادتين للسائح الذي ردد خلقه، وأشار الإمام إلى أن السائح تأثر بالمدائح النبوية التي تصدح بها مئذنة مسجد أبو الحجاج تزامنا مع ذكرى الاحتفال بمولد خير البرية.