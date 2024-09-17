الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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انفجارات أجهزة اللاسلكي تنتقل إلى دمشق

انفجار جهاز لاسلكي
انفجار جهاز لاسلكي

انفجرت سيارة على الطريق الواصل بين نفق المواساة ودوار كفرسوسة بدمشق يرجح أنه بسبب انفجار جهاز Pager لاسلكي داخلها، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأصيب "مئات الأشخاص" بجروح في لبنان إثر انفجار لأجهزة اتصالات لا سلكية يحملونها، كما قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض لوكالة "فرانس برس".

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إصابة السفير الإيراني في لبنان بتفجيرات اللاسلكي

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء بإصابة مجتبى أماني، سفير إيران لدى بيروت، بجروح جراء انفجار جهاز "بيجر" إثر الاستهداف الأخير في لبنان.

الصحة اللبنانية تدعو العاملين بها تقديم العلاجات الطارئة للأعداد الكبيرة من المصابين

ودعت وزارة الصحة اللبنانية جميع العاملين بها للتوجه بشكل عاجل إلى أماكن عملهم لتقديم العلاجات الطارئة للأعداد الكبيرة من المصابين.

وألمح توباز لوك، المستشار المقرب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل كانت وراء تفجير أجهزة "البيجر" اللاسلكية الخاصة بعناصر في "حزب الله" في لبنان.

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