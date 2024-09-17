محافظ الجيزة ورئيس الغرفة يفتتحان أهلا مدارس في فيصل

شارك المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة ، المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، افتتاح معرض " أهلاً مدارس " بأرض معرض الكتاب في شارع فيصل ، لتوفير المستلزمات المدرسية من أحذية وشنط وادوات مكتبية بأسعار مخفضة.

وتفقدا "الشاهد" و "النجار" المعرض، مشيدين بتوافر كافة الأدوات المدرسية التى تتناسب مع جميع المراحل التعليمية ، فضلاً عن توافر السلع والمواد الغذائية ومؤكدين على ضرورة الالتزام بالبيع بأسعار مخفضة، وتوفير المستلزمات المدرسية بالقدر الكافي الذي يغطي احتياجات المواطنين.

وقال رئيس غرفة الجيزة التجارية إن معرض «أهلا مدارس» لعام 2024 يقام على مساحة نحو 1850 متراً مربعا والتي تساهم في زيادة باكيات العارضين وتشجيع روح المنافسة بينهم وبمشاركة 50 عارضا كما يتيح تخفيضات على المعروضات بين 25 - 30% على متوسط اسعار نفس السلع والمنتجات المدرسية والجامعية بالأسواق، منوهاً أن المعرض يستقبل زواره على مدار 12 ساعة يوميا ً من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءاً .

أشار الشاهد إلى عدد من الخطوات الجادة التى انتهجتها غرفة الجيزة التجارية لضمان تحقيق مستهدفات معرض "أهلاً مدارس" لهذا العام ، ومن أهمها تشكيل لجنة من نائب رئيس الغرفة و أعضاء مجلس إدارة الغرفة لمتابعة المعرض والتاكد من توافر كميات السلع المعروضة ومدى التزام التجار بنسب التخفيضات ، كما قامت الغرفة بسلسلة لقاءات متعددة مع وزير التموين والتجارة الداخلية ومع محافظ الجيزة والشعب التجارية النوعية للغرفة و منتسبي الغرفة والعارضين لتشبيك وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات لافتا ً أن مفهوم التنمية المستدامة الحقيقية يأتي من تكاتف كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص للمضى قدماً نحو مستقبل أفضل للوطن والمواطنين

شدد الشاهد على أنة لن يٌسمح بتعديل اسعار المعروضات بعد الافتتاح حتى نهاية المعرص منوهاَ ان لجنه غرفة الجيزة التجارية المعنية بمتابعة المعرض ستعمل علي المتابعة اللحظية لتذليل أى عقبات طوال فترة اقامة المعارض، وتقديم كافة الخدمات الممكنة لزوار المعرض بالاضافة الى التنسيق المستمر والدائم مع كافة الأطراف المعنية لضمان نجاح وانتظام عمل المعرض مؤكداً أن الهدف الرئيسي للمعرض هو توفير سلع ذات أسعار خاصة وجودة عالية في مكان واحد وذلك فى اطار الدور المجتمعى الذي تقوم به غرفة الجيزة التجارية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة أن هذا دور اصيل للغرف التجارية في مساندة الحكومة لتوفير الحياة الكريمة للشعب المصري من خلال المعارض والمبادرات التي من شأنها تعزيز أواصر التكاتف والتلاحم بين افراد المجتمع ومؤسساته.

وأشاد محافظ الجيزة بالتعاون مع الغرفة التجارية للجيزة ، والدور الكبير الذي تقوم به الغرفة لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة ، وضبط الأسواق حرصًا على المواطنين في ظل الاستعداد للعام الدراسى الجديد .

جدير بالذكر أن مجلس ادارة الغرفة قد خاطب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للحصول علي موافقته لتخصيص مبلغ مليون جنيه لسداد المصروفات المدرسية لغير القادرين فى نطاق محافظة الجيزة مؤكداً ان غرفة الجيزة ستواصل جهودها من خلال المبادرات التي تستهدف دعم الفئات الأكثر استحقاقًا والنهوض بالمجتمع، وذلك من منطلق إيمانها بأهمية المسؤولية المجتمعية التى يجب أن تسبق العائد الاقتصادى والتجارى خصوصا فى ظل الظروف التى يمر بها المجتمع ، وحرصها على تعزيز التكامل مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين