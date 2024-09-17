وكيل صحة الإسماعيلية تشهد بدء التشغيل التجريبى لمعمل تركيبات الأسنان

شهدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة لمحافظه الاسماعيلية، بدء التشغيل التجريبي لمعمل الإسماعيلية لتركيبات الأسنان بالمبنى المجاور لديوان مديرية الصحة بالإسماعيلية.

وأشارت وكيل وزارة الصحة، إلى أن تلك الأعمال تأتي مع ماتهدُف آلية المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي من تحقيق تحسين جودة الحياة وتوفير خدمات تعليمية وصحية وثقافية متكاملة تسهم فى تعزيز رفاهية المواطنين.

وأكدت أن المعمل يخدم جميع الفئات العمرية بالمجان وخاصة كبار السن والأطفال، ويعد إضافة إلى ملف الإنجازات الصحية بمحافظة الإسماعيلية، واستكمالا لجهود الدولة فى تحقيق رعاية صحية متكامله للمواطن وضمن محور الرعاية الصحية الشاملة وتجهيز المراكز الصحية لخدمة المواطنين.

وأضافت الدكتورة أسماء مأمون مدير إدارة طب الأسنان بمديرية الصحة، أن المركز يقدم خدمات تركيبات الأسنان المتحركه طقم كامل ،طقم جزئي ،تصليح طقم كامل أو متحرك ،سنه ،بعض سنه ،حافظ مسافة للأسنان الللبنية للأطفال فضلا عن خدمات عيادة الأسنان "ماقبل التركيبات" ومنها جراحات الأسنان ،الحشو وتنظيف الجير بمعرفة نخبة من الأطباء والمتخصصين فى مجال تركيبات الأسنان.