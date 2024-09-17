واصل المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، جولاته التفقدية، يرافقه المهندس علاء حماد نائب رئيس الجهاز واللواء اسامه عبد العليم المشرف علي ادارة الامن ومشرفي ومسئولي الادارات التنفيذية بالجهاز، استكمالًا لجولاته السابقة، وذلك بهدف رفع كفاءة الطرق والإنارة والنظافة والزراعة.

رئيس جهاز مدينة العبور يتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الشباب..

واستهل جولته بالمرور ومتابعة اعمال رفع كفاءة وتطوير اخر شارع الشباب الرئيسي امام مدخلي الحي الثامن والمنطقة الصناعية (ب&ج) وتركيب اعمدة الانارة، وعامود الهاي ماست المزود بكشافات ليد موفرة للطاقة، لرؤية اوضح وزيادة العامل الامني بتلك المنطقه.

كما تفقد مشروع الاسكان الفاخر (جنة) بالحي الثاني بمركز المدينة للتاكد من اعمال الصيانة والنظافة داخل المشروع، وكذلك اعمال تامين ودهان المطبات.

وفي نفس السياق تفقد المهندس احمد رشاد اعمال الصيانة والنظافة وصيانة المسطحات الخضراء بمشروع الاسكان المتوسط دار مصر المرحلة الاولي والثانية ، كما تابع سيادتة الانتهاء من اعمال صيانة الطريق ورد الشي لاصلة اسفلت بعد الانتهاء من اعمال المرافق.

كما المرور داخل المشروعات لتفقد الاوضاع العامة والاستماع الي شكاوي ومقترحات السادة المواطنين.

وأشار بأنه سيتم المتابعة المستمرة لكافة مشروعات التطوير والمشاريع الخدمية الموجودة بالمدينة، كما يتم التاكد دائما من عمل الصيانة لها بصفة دورية، موكدا بأن الجهاز لا يدخر جهدا في خدمة المدينة والسادة المواطنين وتقديم خدمات افضل لهم.