الجزائر.. تبون يؤدي اليمين الدستورية بعد انتخابه لولاية رئاسية ثانية

أدى الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بقصر الأمم، اليمين الدستورية، بحضور كبار المسؤولين في الدولة وممثلي الهيئات العليا في الأمة.

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية (واج)، أن مراسم أداء اليمين الدستورية انطلقت بتلاوة آيات بينات من القرأن الكريم قبل قراءة إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 7 سبتمبر الجاري من قبل رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج .

عقب ذلك أدى الرئيس تبون اليمين الدستورية، واضعا يده اليمنى على المصحف الشريف ومكررا النص الخاص باليمين الوارد في المادة 90 من الدستور الذي تلاه الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني.

وكانت المحكمة الدستورية في الجزائر قد أعلنت، يوم السبت الماضي، عن انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 7 سبتمبر 2024 بنسبة 84,30% من الأصوات.