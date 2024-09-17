الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الجزائر.. تبون يؤدي اليمين الدستورية بعد انتخابه لولاية رئاسية ثانية

عبد المجيد تبون يؤدي
عبد المجيد تبون يؤدي اليمين الدستورية

أدى الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بقصر الأمم، اليمين الدستورية، بحضور كبار المسؤولين في الدولة وممثلي الهيئات العليا في الأمة.

txt

أبو الغيط يهنئ الرئيس تبون بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لولاية ثانية

txt

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.. أبرز تصريحاته التي أثارت تفاعلًا على السوشيال ميديا

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية (واج)، أن مراسم أداء اليمين الدستورية انطلقت بتلاوة آيات بينات من القرأن الكريم قبل قراءة إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 7 سبتمبر الجاري من قبل رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج .

عقب ذلك أدى الرئيس تبون اليمين الدستورية، واضعا يده اليمنى على المصحف الشريف ومكررا النص الخاص باليمين الوارد في المادة 90 من الدستور الذي تلاه الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني.

وكانت المحكمة الدستورية في الجزائر قد أعلنت، يوم السبت الماضي، عن انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 7 سبتمبر 2024 بنسبة 84,30% من الأصوات.

 

مواد متعلقة

تبون رئيسًا لولاية ثانية في الجزائر بـ84 % رسميًا

أبو الغيط يهنئ الرئيس تبون بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لولاية ثانية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.. أبرز تصريحاته التي أثارت تفاعلًا على السوشيال ميديا

الجزائر: ائتلاف أحزاب الأغلبية في البرلمان يرحب بقرار تبون الترشح للرئاسة

الرئيس الجزائري تبون يعلن ترشحه لعهدة رئاسية ثانية في انتخابات سبتمبر
الجريدة الورقية