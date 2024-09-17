جامعة أسوان تكرم رئيس اللجنة النقابية لبلوغه سن التقاعد

شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان حفل تكريم محمود محمد خير بمناسبة بلوغة سن التقاعد وبجانب عمله بالجامعة يشعل منصب رئيس مجلس اللجنة النقابية للعاملين بالجامعة وعضو بمجلس إدارة النقابة العامة العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثل جامعة أسوان في صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات ،وذلك بحضور قيادات الجامعة وأمناء الكليات وعدد من العاملين بالجامعة.



وأكد الدكتور لؤي سعد الدين أن جامعة أسوان لا تنسي الفضل لأبنائها المخلصين من العاملين بها وهذا يوم رد الجميل للزميل محمود خير الذي كان مثالا للموظف المثالي الذي يحتذي به في التفاني في العمل وإنكار الذات وقدم مجهودات عديدة خلال مشواره الوظيفي والذي تقلد خلاله العديد من المناصب القيادية والإدارية حتي وصل إلي درجة مدير عام وبلوغه سن التقاعد.بعد مسيرة حافلة بالعطاء قضاها بالحرم الجامعي.

وأعرب محمود خير عن سعادته بهذا التكريم الذي يمثل له الكثير ووجه شكره وتقديره للسيد رئيس جامعة أسوان علي حضوره حفل التكريم وجميع الزملاء الذين شاركونا هذه المناسبة التي تعبر عن الوفاء والحب والتقدير .



كما قدم رئيس جامعة أسوان درع الجامعة لخير وقدم عدد من قيادات الجامعة والزملاء بعض من الهدايا تعبيرا عن حبهم واعتزازهم للزميل النقابي محمود خير.