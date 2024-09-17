طريقة عمل صينية بطاطس بالكريمة والدجاج| وجبة شهية وسهلة التحضير

تُعد صينية بطاطس بالكريمة والدجاج من الأطباق الشهية التي تجمع بين نكهات دافئة ومكونات غنية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للوجبات العائلية، وتُقدم هذه الوصفة طعامًا لذيذًا، حيث تمزج البطاطس مع الكريمة والدجاج بطريقة تجعل كل قضمة تجربة لذيذة ومشبعة.

صينية بطاطس بالكريمة والدجاج

طريقة عمل صينية بطاطس بالكريمة والدجاج

المكونات:

- 4 حبات بطاطس كبيرة، مقشرة ومقطعة إلى شرائح رفيعة

- 500 جرام صدور دجاج، مقطعة إلى قطع صغيرة

- 1 بصلة كبيرة، مفرومة ناعماً

- 2 فص ثوم، مفرومين

- 1 كوب كريمة طبخ

- 1 كوب حليب

- 1/2 كوب جبنة موزاريلا مبشورة

- 1/2 كوب جبنة بارميزان مبشورة

- 2 ملعقة كبيرة زبدة

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

- 1/2 ملعقة صغيرة إكليل الجبل المجفف (اختياري)

- 1 ملعقة صغيرة أعشاب إيطالية مجففة

طريقة التحضير:

1. تحضير الدجاج:

- سخن زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

- أضف البصل واطبخه حتى يصبح شفافاً.

- أضف الثوم وقطع الدجاج، واطبخ حتى يتحول لون الدجاج إلى الأبيض ويبدأ في التحمير.

- تبّل بالملح، الفلفل، البابريكا، وأعشاب إيطالية. اتركه على نار هادئة حتى ينضج الدجاج بالكامل.

2. تحضير البطاطس:

- في قدر كبير، اغلي ماء مملح وأضف شرائح البطاطس. اطبخها حتى تصبح نصف ناضجة، ثم صفيها واتركها جانباً.

3. إعداد صوص الكريمة:

- في وعاء آخر، اخلط الكريمة والحليب مع الزبدة. سخن المزيج على نار هادئة حتى تذوب الزبدة.

4. تجميع الصينية:

- سخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

- في صينية فرن، ضع طبقة من شرائح البطاطس، ثم طبقة من خليط الدجاج، وكرر الطبقات حتى تنتهي المكونات.

- صب صوص الكريمة فوق المكونات في الصينية.

- رش الجبنة الموزاريلا والبارميزان على الوجه.

5. الخبز:

- أدخل الصينية إلى الفرن واخبزها لمدة 30-35 دقيقة أو حتى يصبح السطح ذهبياً وشرائح البطاطس ناضجة تماماً.

6. التقديم:

- اترك الصينية لتبرد قليلاً قبل التقديم. يمكن تقديمها كوجبة رئيسية مع سلطة خضراء أو خبز طازج.

استمتع بصينية البطاطس بالكريمة والدجاج كوجبة دافئة وشهية تجمع بين الطعم الرائع والراحة المنزلية.