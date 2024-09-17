إرتفاع درجات الحرارة بالإسكندرية والاقبال ضعيف علي الشواطئ

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، حيث تسود أجواء صيفية حارة، مع نسب الرطوبة المرتفعة، التي زادت من الشعور بحرارة الأجواء.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت عن ارتفاع درجات الحرارة على محافظة الإسكندرية اليوم، بمقدار درجتين، حيث بلغت العظمى منها 32 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة، والمحسوسة 35 درجةـ مع رياح بلغت سرعتها 26 كم/الساعة.

ويسود اليوم الثلاثاء، طقس حار على محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، مع نشاط ملحوظ للرياح وارتفاع كبير في نسب الرطوبة التي بلغت 90%، زاد من شعور المواطنين بحرارة الطقس.

وشهدت محافظة الاسكندرية إقبال ضعيف إذ سجلت عروس البحر الأبيض المتوسط، نسب إقبال تراوحت بين 25 و60% فى القطاع الشرقى، بينما لم يزد الإقبال عن 25% بشواطئ القطاع الغربى، قبل أيام من بدء العام الدراسى الجديد.

وكانت شواطئ الإسكندرية والتي تمتد من أبوقير شرقًا وحتى أبوتلات غربًا- رفعت الرايات الخضراء والتى تعنى أن البحر آمن ومتاح للنزول نظرًا لهدوء ارتفاعات الأمواج.

ودعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، المواطنين، فى بيان عبر صفحتها على فيسبوك، للحاق بفرصة الاستمتاع بالبحر، قائلة: "مع قرب ميعاد بدء الفصل الدراسى الأول، بنشجعك تخطفلك ساعتين على البحر، نسب الإشغال ما زالت هادية ودى الفرصة الأخيرة".

وشددت الهيئة على رواد الشواطئ بالالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ ومتابعة ألوان الرايات المرفوعة على مدار اليوم، وذلك حفاظًا على سلامتهم وأرواحهم وقضاء إجازة آمنة.