وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود شركة "ارتقاء" للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم مع د.يسرية لوزا رئيسة مجلس إدارة شركة "ارتقاء" الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات والدكتور أيمن محرم العضو المنتدب لشركة "ارتقاء" وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي اللقاء في إطار متابعة وزيرة التنمية المحلية لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة القاهرة.

وشهد اللقاء متابعة مستجدات عمل شركة " ارتقاء " في منظومة النظافة بأحياء المنطقة الغربية بالقاهرة والتى تتضمن (منشأة ناصر -الوايلى - وسط - بولاق – غرب القاهرة - عابدين - الأزبكية - الموسكى - باب الشعرية) حيث تقوم الشركة بناءً علي تعاقدها مع محافظة القاهرة منذ ٣ سنوات لتقديم كافة أنواع خدمات النظافة من الجمع السكنى والتجارى ونظافة وغسيل الشوارع والمرافق العامة وفقاً لخطة التشغيل التفصيلية المعدة من الشركة.

وأشاد وفد شركة " إرتقاء " الخدمات المتكاملة و تدوير المخلفات بالدعم والتعاون الذى تقدمه وزارة التنمية المحلية وتذليل أي معوقات أو تحديات تواجهها لتنفيذ بنود التعاقد و إعادة الصورة الحضارية والجمالية للعاصمة وتغيير الصورة الحالية في المناطق التي يعملون بها في أحياء المنطقة الغربية .

كما عرض وفد الشركة لمتوسط كمية المخلفات المتولدة من أحياء المنطقة الغربية و عدد العاملين المشاركين فى عمليات النظافة وجمع المخلفات وغسيل الشوارع فى الـ9 أحياء سواء للجمع السكنى وعمال الكنس والنظافة للشوارع، وإجمالي عدد السيارات والمعدات والأدوات المستخدمة لتقديم الخدمات والحاويات وعربات الجمع اليدوي والمقشات والشوك والزى.

كما عرض وفد الشركة لجهودها في منظومة النظافة التي تقوم بها فى بعض المناطق بالمحافظات من بينها زينهم والدويقة وهرم سيتى والجونة ، كما تم استعراض إمكانيات الشركة للدخول في المنظومة الجديدة فيما يخص إدارة وتشغيل مصانع تدوير المخلفات وفقاً للفرص الاستثمارية المتاحة في المنظومة علي أرض محافظات الجمهورية .

وأكدت الدكتورة منال عوض أن حل مشكلة القمامة وتحسين مستوي النظافة وشعور المواطنين بتحسن ملحوظ فى جميع شوارع الجمهورية يأتى على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة ، مشيرة إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابعان المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالعاصمة بصورة مستمرة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تسعي لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في ادارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات سواء مصانع التدوير أو المدافن الصحية الآمنة ، مشيرة الي ان الدولة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ العديد من المشروعات في هذا القطاع ونسعي لتشغيلها وإدارتها بصورة جي والحفاظ علي ما أنفقته الدولة في تلك المنظومة حيث تم إقامة محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع للمعالجة والتدوير للمخلفات بأحدث التكنولوجيات وكذا إنشاء مدافن صحية آمنة للتخلص الآمن والسليم من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائى وغلق وإزالة المقالب والتراكمات العشوائية.

وشددت الدكتورة منال عوض علي أن نظافة الشارع ورضا المواطنين عن مستوي النظافة هى المعيار الأساسى فى تقييم عمل الشركات الجديدة بالقاهرة ، لافتة الي حرص الوزارة لتقديم كل الدعم لتلك الشركات لتقديم خدماتها بصورة أفضل وفقاً للتعاقدات مع محافظة القاهرة .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أن الحكومة تريد تغيير وجه القاهرة خاصة فى ظل المشروعات القومية التي يتم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة ، مشيرة الي أن الدولة تدعم شركات القطاع الخاص الوطنية في مجال المخلفات ونتمنى نجاحها وعليها العمل بجدية للحصول على ثقة ورضا المواطن.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على عقد اجتماع بين المحافظة والشركة وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لمتابعة بعض التحديات الخاصة بالعمل على أرض الواقع.