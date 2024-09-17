"كاف" يوافق على تسليم درع الدوري للأهلي عقب مباراة جورماهيا

تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

أكرم توفيق يوافق على تجديد عقده مع الأهلي بشرط

كشف شبانة عن مطالب أكرم توفيق لاعب وسط النادي الأهلي لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهايه الموسم الجديد.

وقال شبانة أن أكرم طلب من إدارة الكرة مساواة عقده بإمام عاشور الذي يحصل على ١٥ مليون جنيه سنويا.

وأضاف شبانة بأن إدارة الكرة عرضت على أكرم الذي يحق له التوقيع لأي نادي في يناير القادم ١٢ مليون سنويا.

واتم شبانة إنه من المنتظر حسم ملف تجديد أكرم عقب مباراة السوبر الإفريقي بنهايه الشهر الجاري.