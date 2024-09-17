غلق باب التسجيل في الدورة الأولى  من "جائزة مكتبة الإسكندرية الكبرى للقراءة"

أعلنت مكتبة الإسكندرية إنتهاء مرحلة التسجيل فى الدورة الأولى من "جائزة مكتبة الإسكندرية الكبرى للقراءة" في 15 سبتمبر الجارى، وبدء مرحلة الاستعداد لخوض المسابقة والتى تستمر حتى 15 نوفمبر المقبل. حيث يسعى المتسابق في هذه المرحلة إلى القراءة حول موضوع المسابقة لكي يؤهل نفسه للدخول في مراحل الاختبارات الأربعة. ويدور موضوع القراءة للنسخة الأولى من الجائزة حول "مصر في القرن التاسع عشر".

وكان الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية قد أعلن فى افتتاح معرض الإسكندرية الدولى للكتاب، عن تنظيم المكتبة لمسابقة سنوية كبرى للقراءة لكل أطياف الشعب المصرى فى شتى المحافظات، تستهدف الشباب من الجنسين ( 18-40 ) وسيتم فتح باب التسجيل للموسم الثاني في 15 يوليو 2025.

وقال الدكتور محمد سليمان؛ رئيس قطاع التواصل الثقافى: أن الاختبار الأول للمسابقة يأتي في (15 نوفمبر ٢٠٢٤) ويكون الفوز في هذه المرحلة باجتياز المتسابق لاختبار موضوعي إلكتروني، يتم تصحيحه آليا.

وبالنسبة للاختبار الثاني (15 ديسمبر 2024) يسمح بخوضه للفائزين في المرحلة السابقة، وهو أيضًا اختبار إلكتروني موضوعي (يتم تصميمه آليًا أيضًا) ويتم تحديد موعده بعد إعلان النتيجة بشهر ويكون النجاح في هذه المرحلة بالحصول على نسبة أعلى من الاختبار السابق عليه.

ويأتي بعد ذلك الاختبار الثالث (15 يناير 2025) ويدخل اختبار هذه المرحلة من فازوا في المرحلة السابقة، ويكون الامتحان في شكل كتابات حرة عن عشرة كتب، يقوم كل متسابق بكتابة 100 كلمة عن كل كتاب تلخص فكرته الأساسية، بجانب الإجابة على عدد من الأسئلة حول الكتاب. ويتم تصحيح هذه المرحلة من خلال اللجنة المشرفة على اختبارات الجائزة.

وفى مرحلة التصفية النهائية (15 - 30 إبريل 2025) تقوم اللجنة المشرفة على الجائزة باجراء مقابلات مع الفائزين من المرحلة السابقة، ليتم اختيار قائمة من 100 فرد مرتبين.

واضاف الدكتور محمد سليمان أنه سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين يوم 15 مايو 2025 ويتم استضافتهم بالإسكندرية لمدة أسبوعين لإتاحة الفرصة أمام الفائزين لمقابلة عدد من المثقفين والمفكرين إلى أن يتم حفل توزيع الجوائز يوم 30 يونيو 2025.

تعمل "جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة " من خلال موقع إلكتروني، ومنصات التواصل الإجتماعى الخاصة بالجائزة، مع استخدام سفارات المعرفة في المحافظات ضمن طرق الاشتراك والتسجيل في الجائزة.

يتم تحديد موضوع تدور حوله القراءة كل عام، وتقوم لجنة الجائزة بكتابة ورقة مختصرة حول الموضوع تكشف عن عناصره الأساسية وأهم المراجع، ويكون للمتسابق الحق في القراءة التي تتكامل مع اهتماماته وميوله.

تبدأ المكتبة بإنشاء نوادي للقراء في كل سفارات المعرفة، التابعة للمكتبة ، ويتم إعداد الاختبارات من خلال لجان متخصصة وتتدرج من البسيط إلى المركب، ويتم الإعلان عن موعد هذه الاختبارات مع الإعلان عن الجائزة فى كل عام.

ويحصل المائة الأوائل على شهادات تقدير ودرع بالإضافة إلى مكافآت مادية تبدأ من 50 ألف جنية مصري للمركز الأول وتنتهي ب 3000 جنيه مصري من المركز الخمسين إلى المائة.