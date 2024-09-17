محافظ الفيوم يهنئ "رئيس المحكمة" و"المحامي العام" بالعام القضائي الجديد

زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، محكمة الفيوم الابتدائية، لتهنئة كل من المستشار إيهاب محمد همت رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، والمستشار إبراهيم حلمي المحامي العام لنيابات الفيوم الكلية، وكافة رجال العدل بالعام القضائي الجديد 2024 / 2025، رافقه خلال الزيارة المستشار محمد مصطفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار القضائي لمحافظة الفيوم.

خلال الزيارة، قدم محافظ الفيوم، التهنئة لرجال العدل رمز قضاء مصر الشامخ، بقرب بدء العام القضائي الجديد 2024/2025، مؤكداً على العمل التكاملي بين المحافظة، ومختلف الأجهزة القضائية، في الحفاظ على المال العام ومقدرات الوطن، وبحث آليات التنسيق لإطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

التعاون المشترك

وأشار المحافظ، إلى عدد من ملفات التعاون المشترك مثل ملف التعديات على أصول وأملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكداً أن المحافظة تبذل جهوداً مكثفة للارتقاء بمختلف القطاعات، بالشكل الذي يعود بالنفع على المواطن الفيومي، مثل ملف إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، نظراً لمردودها الاقتصادي على العاملين بقطاعات الصيد والسياحة والاستثمار، وكذا ملف الاستثمار بأراضي المحميات الطبيعية وفق الشروط البيئية، فضلاً عن العمل لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية، سواء من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أو من خلال الخطة الاستثمارية والعاجلة للمحافظة، أو من خلال مشروعات المنح الدولية.

وثمن المحافظ، الدور الإيجابي لرجال العدل بمختلف الهيئات والجهات القضائية، في حل المنازعات، ومكافحة الفساد وحماية المال العام والحفاظ على مقدرات الوطن، والتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءاتهم القضائية، مشيدًا بما يبذله رجال القضاء من جهد لإعلاء قيمتي الحق والعدل.

ومن جهتهما، قدم كل من رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، والمحامي العام لنيابات الفيوم الكلية، الشكر لمحافظ الفيوم، لزيارته الكريمة للتهنئة بالعام القضائي الجديد 2024/2025، مثمنين جهوده البناءة وتعاونه المثمر، للارتقاء بشتى القطاعات، بما يخدم المواطن ويحافظ على مقدرات الوطن.

وأكد رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، أنه تم الاستعداد للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، من خلال وضع خطة تنفيذية للمشاركة بإيجابية بفاعليات المبادرة، لافتاً إلى أهمية دراسة إمكانية عمل توسعات بمحكمتي إطسا وطامية، من خلال الأطر القانونية واللوائح التنفيذية، بهدف تسريع وتيرة العمل وتوفير الخدمات للمواطن على الوجه الأمثل.

خلال الزيارة، قام رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، بتسليم محافظ الفيوم، درعاً تذكارياً، تقديراً لجهوده في الارتقاء بمختلف القطاعات على أرض المحافظة.

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