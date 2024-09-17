هيلدا خليفة تشبه أميرات عالم ديزني

خضعت الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة لجلسة تصوير جديدة استعدادا لتقديمها حفل الـMurex.

وبدت هيلدا خليقة أميرة من أميرات عالم ديزني بأحدث صيحات فساتين السهرة 2024، حيث ارتدت فستان طويل مجسم من أعلى ومنفوش من أسفل بذيل طويل وأتسم الفستان بشق مثير كشف عن أحد ساقيها، صمم الفستان من قماش الساتان باللون الأحمر الصارخ، فيما انتعلت حذاءً بكعب عال.

واختارت تسريحة شعر راقية تناغمت مع إطلالتها ووضعت لمسات ناعمة من المياج مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

هيلدا خليفة

هيلدا خليفة من مواليد 9 أغسطس 1973 ، إعلامية لبنانية.

عن حياتها

ولدت في بلدة تل شيحا بزحلة البقاع أصلها من ضيعة تعلبايا. كان والدها جورج خليفة يعمل في المخرطة التي يملكها قرب البيت، وتوفي وهي في سن الثانية، لديها شقيق يصغرها سنا إسمه طوني.

عند اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية هاجرت والدتهما نهاد غانم إلى أستراليا خوفا على طفليها من نيران الحرب فحضر خالها من أستراليا وأنجز كل معاملات السفر، فغادرت عائلتها الصغيرة حضن الوطن لتنضمّ هيلدا إلى عائلة والدتها المقيمة في الغربة نشأت هناك لكنها تربت على المبادئ العربية واللغة العربية لأن المجتمع الغربي المنفتح والمتحرر دفع والدتها أن تنتهج نمطاً تربوياً صارماً وقاس مع ولديها خوفاً عليهما من الانزلاق في دهاليز غامضة وموحشة.

في مراهقتها قررت الانخراط في المجتمع عن قرب، كانت تزور لبنان عند وقف إطلاق النار لكن سرعان ما تعود بعد بدأ إطلاق النار من جديد فتنقلت بين أكثر من مدرسة بين البلدين خلال الحرب.عند بلوغها سن الثامنة عشر عادت إلى بيروت مع عائلتها للإستقرار نهائيا وسافر أخوها طوني مهندس الميكانيك للعمل بإحدى الشركات في دبي.

حياتها الأسرية

تزوجت في الثالث والعشرين من سبتمبر من عام 2001 من رجل الأعمال اللبناني مارك مدبر رزقت منه بطفلين إبنها الأكبر شون عام 2003 وإبنتها الصغرى سيينا 2006.

مشوارها المهني

حصلت على بكالوريوس في التسويق والإعلان من جامعة سيدة اللويزة وتوجت ملكة جمال الجامعة في العام 1994 خلال الفصل الدراسي الأول لها، بعد إصرار أصدقائها وضع إسمهما ضمن لائحة المشتركات عملت كأستاذة للغة الإنجليزية المتخصصة في إدارة الأعمال بجامعة الروح القدس في الكسليك، والتي أتقنتها جيداً خلال فترة هجرتها خارج لبنان، عملت في صحف ومجلات لبنانية وعربية، لكنها لم تكن مشهورة آنذاك.

الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفه

الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفه

الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفه

الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفه

الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفه

الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفه