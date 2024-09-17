اختيار 5 عروض في الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العربي

أعلن الفنان محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربي عن نتيجة أعمال لجنة مشاهدة عروض الدورة الخامسة، وتقدم للجنة 11 عرض مسرحي، من أعمال طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية.

واستمرت أعمال لجنة تحكيم مهرجان المسرح العربي لمدة يومين، واختارت اللجنة 5 عروض فقط للمشاركة في دورة هذا العام وهم عرض بعمل الالياذة، فيلا رشدي بيه، بينو، الشاهد وعرض مأساة الحلاج وضمت لجنة التحكيم كلا من الدكتور أحمد عبد العزيز، الدكتور محمد الهجرسي و الفنان إسلام عبد الشفيع.

وتحمل هذه الدورة من مهرجان المسرح العربي اسم الفنان كريم عبد العزيز ، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية الاستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديميةالفنون وإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية.

5 عروض

وأشار تامر طه مدير المركز الإعلامي في مهرجان المسرح العربي إلي أن محافظة الإسكندرية تحتضن المهرجان، فى الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل وسوف يضم المهرجان 5 عروض مسرحية، تتنافس علي جوائز الدورة الخامسة، بالإضافة للعرض المسرحي ( +1 ) للمخرج تامر القاضي الذي سيعرض علي هامش المهرجان خارج المسابقة الرسمية.

وتقام عروض مهرجان المسرح العربي علي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، علي أن يقام حفلي إفتتاح وختام المهرجان في دار الأوبرا المصرية ، أوبرا سيد درويش.

وتقام علي هامش مهرجان المسرح العربي عدد من الورش الفنية المميزة، و يُكرم المهرجان هذا العام عدد من الفنانين تقديرا لإسهاماتهم المميزة فى عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود عديد من المفاجأت، سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال فترة فعاليات المهرجان، وسيتم الإعلان عن أسماء المكرمين، ولجان التحكيم في وقت لاحق.