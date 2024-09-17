محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية علي ضرورة المتابعة الجادة وتسريع وتيرة العمل بملف التصالح تطبيقا للقانون لتحقيق المستهدف بكل مركز من مراكز المحافظة.



جاء ذلك خلال جلسة الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة برئاسته، والذي نظمته الإدارة العامة للمجالس بالمحافظة وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية واللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام والدكتور عماد عبد الله السكرتير المساعد والدكتور إيهاب منصور معاون محافظ الدقهلية، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أشرف جلال مدير الحماية المدنية، والعميد على أبو شعيشع مدير شرطة المرافق والعقيد حاتم طه مدير الإدارة العامة للمرور، ووكلاء الوزارة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء قطاعات المرافق ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، وكان مقرر الجلسة الاستاذ محسن طه مدير عام ادارة المجالس بالمحافظة.



وتابع محافظ الدقهلية خلال الاجتماع الجهود المبذولة من قبل اجهزة المحافظة في ملف التصالح وما تحقق من إنجاز في هذا الملف من خلال استعراض الحالات التي تم الانتهاء منها بكل مركز ومدينة مؤكدا علي ضرورة تضافر كافة الجهود للحفاظ على المستوى المتميز الذي حققته المحافظة خلال 3 اسابيع فقط بإشراف ومتابعة السيد السكرتير العام للمحافظة.



وأكد مرزوق علي سرعة الانتهاء من ملف التقنيين لواضعي اليد على أملاك الدولة وتحصيل مستحقات الدولة تحقيقا لصالح الجميع وكذا ضرورة المتابعة والإزالة الفورية لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.



ووجه مرزوق تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين واستمرار أعمال الحملات المكبرة وصيانة ونظافة الحدائق والمتنزهات العامة والتوعية بأهمية الحفاظ على النظافة العامة حرصا على المظهر الحضاري لمدن محافظة الدقهلية، مكلفًا السكرتير العام المساعد بضرورة مراجعة الإمكانات والقدرات الحالية لمنظومة النظافة بالوحدات المحلية وتحديد المطالب والاحتياجات اللازمة للارتقاء بمستوى النظافة بنطاق المحافظة.



وشدد مرزوق علي تكثيف حملات ازالة الاشغالات وتحسين مستوى النظافة والتصدي للباعة الجائلين حول المدارس لتوفير بيئة صحية وآمنة لابنائنا الطلاب وتمكينهم من التحصيل الدراسي في الفصول المدرسية، مؤكدا علي استمرار الحملات التموينية لمديرية التموين ومباحث التموين للمرور علي المخابز والمطاحن ومنافذ بيع السلع والمراجعة الشاملة لجميع المنافذ والتيقن من الاسعار الاسترشادية للسلع علي ارض الواقع ووضع هامش ربح بسيط حرصا علي توفير السلع للمواطنين باسعار مناسبة تخفيفا للعبئ عنهم واتخاذ الاجراءات الفورية حيال المخالفين.



كما وجه مرزوق بضرورة متابعة اجراءات الطرح والترسية للمشروعات التي يتم تنفيذها في اطار الخطة الاستثمارية والالتزام بالمواعيد المقررة لتنفيذ وانهاء المشروعات لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين..

وكلف مرزوق، نائب المحافظ بالاشراف الكامل علي انطلاق وتنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية "بداية" للتنمية البشرية بنطاق محافظة الدقهلية مؤكدا علي اهمية ان تظهر الدقهلية بالمظهر المشرف في كافة الجوانب المتعلقة بالمبادرة ..مشيرا الي ان سر النجاح هو التواجد الميداني بين المواطنين والاستماع اليهم وحل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم والعمل بالمحليات يعني التواجد بالشارع وسط المواطنين..

واكد محافظ الدقهلية اننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم.