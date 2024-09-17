انعقاد الاختبار الأكاديمي رقم 141 للغة الإنجليزية بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف انعقاد الاختبار الأكاديمي رقم 141 يوم الإثنين الموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري 2024، بحضور 150 باحث، وسيعقد الامتحان بكلية الطب، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للإشراف على مركز اللغات والترجمة، بحضور الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة فاطمة عاشور مصطفى مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع، استعراض الدكتور منصور ما تم إنجازه من الأعمال الأكاديمية خلال الفترة السابقة، حيث عقد الاختبار الأكاديمى رقم 139، يوم 23 يوليو، والاختبار رقم 140 يوم 27 أغسطس، بقاعة الاختبارات كلية الطب البشري، وبلغ عدد الباحثين المشاركين 164و 154 باحث على التوالي، بالإضافة الى انه تم ترجمة 16 وثيقة كلها باللغة الإنجليزية خلال شهر أغسطس الماضي، وتنوعت الوثائق بين شهادات التخرج وبيان درجات سنوات الدراسة وشهادات الميلاد.

كما ناقش الاجتماع التوسع في الإعلان عن خدمات الترجمة داخل المركز للمجتمع حيث يوفر المركز خدمة تنافسية من حيث تكلفة الترجمة وكفاءة المترجمين، وسرعة الأداء مقارنة بالمراكز الخاصة المتواجدة في محافظة بني سويف وخارجها، كما سيتم الإعلان عن دورات تعلم اللغات المختلفة تزامناً مع بداية العام الدراسي بكليات الجامعة، وسوف يتم الإعلان على الموقع الرسمي للمركز ومواقع التواصل الاجتماعي، وتوفير أماكن لهذه الدورات بشكل لا يتعارض مع سير العملية التعليمية للطلاب وهيئة التدريس والهيئة المعاونة المشاركة في الدورات.

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