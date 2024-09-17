تحرير 30 محضر للمخابز البلدية المخالفة بالغربية

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن المحافظة كثفت من إجراءاتها لمتابعة مخابز إنتاج الخبز البلدي بالمحلة الكبرى لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكيد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين مؤكدا علي بذل كافة الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة التي شنتها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومديري مديريات الصحة والتموين ومباحث التموين، وسلامة الغذاء، على المخابز البلدية بقري كفور بلشاى وقسطا وبندر كفر الزيات والتي تمكنت من تحرير 30 محضر.

فتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير 3 محاضر لـ3 مخابز بقرى كفور بلشاى محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وعدم نظافة أدوات العجين، محضرين لمخبز بقرية قسطا نقص وزن 19 جرام، عدم نظافة أدوات العجين ،مخبز ببندر كفر الزيات نقص وزن 19 جرام + إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وتمكنت مديرية الصحة من تحرير 8 محاضر نقص اشتراطات صحية و7 محاضر عدم حمل شهادة صحية فضلا عن تحرير الهيئة العامة لسلامة الغذاء لـ 8 محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء.

و أعرب أهالي المحافظة عن بالغ تقديرهم وشكرهم لجهود المحافظة واهتمامها ببحث مطالبهم والعمل على الاستجابة الفورية لشكاويهم .

وأِشار الجندي ان رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي مؤكدا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحاسم حيالها وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز من حيث الجودة والصلاحية وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .