أول من قرأ القرآن في البيت الأبيض.. معلومات عن الشيخ الحصري بذكرى ميلاده

تحل علينا اليوم الذكرى السابعة بعد المائة لميلاد القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، حيث دوت صرخاته الأولى في 17 سبتمبر 1917، داخل أحد المنازل بقرية شبرا النملة بمدينة طنطا محافظة الغربية، ليصبح بعد عشرات السنين علامة فارقة بين قارئي القرآن ويشار له بالبنان، ويصدح صوته في شتى بقاع الأرض.

ويعد الشيخ الحصري، أحد أشهر قراء القرآن الكريم في مصر والعالم، وأول من وثق القرآن الكريم صوتاً في العالم وأحد مؤسسي إذاعة القرآن الكريم وظلت الإذاعة تفتتح برامجها بصوته منفردا سنوات طويلة.

أبرز المعلومات عن الشيخ محمود خليل الحصري

- التحق بالأزهر الشريف وتعلم القراءات العشر وأخذ شهاداته في علوم القراءات.

- الشيخ محمود خليل الحصري أول من التحق بالإذاعة المصرية وظلت تفتتح برامجها بصوته منفردا لسنوات طويلة.

- عين شيخ عموم المقارئ المصرية في عام 1960.

- عين الشيخ محمود خليل الحصري خبيرًا بمجمع البحوث الإسلامية ورئيساً للجنة تصحيح المصاحف ومستشارا لشئون القرآن بوزارة الأوقاف.

- انتخب الشيخ محمود خليل الحصري، رئيساً لاتحاد قراء العالم في عام 1967.

- حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عيد العلم.

- كان الشيخ محمود خليل الحصري القارئ الوحيد الذى قرأ القرآن الكريم في البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي ورفع الأذان بمقر الأمم المتحدة.

- طاف القارات الخمس لنشر القراءات الصحيحة للقرآن الكريم في مختلف أنحاء العالم.

- توفى الشيخ محمود خليل الحصري في 24 نوفمبر عام 1980، وأوصى قبل وفاته بأن تخصص ثلث تركته للإنفاق على مشروعات البر والخير بعد أن شيد مسجدين ومعهد أزهري.

المصحف المعلم لـ الشيخ الحصري

أول من سجل المصحف الصوتي المعلم برواية حفص عن عاصم عام 1961 م، والذي أصبح بمثابة الدليل للأطفال والكبار في تعلم تلاوة آيات الذكر الحكيم، وجاءت أبرز المعلومات عنه كالتالي:

- من الاسطوانات الشاملة في تحفيظ القرآن الكريم.

- ينقسم إلى قسمين «المصحف المعلم - المصحف المرتل» بصوت الشيخ محمود خليل الحصري.

- من إعداد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

- يوجد به برنامج خاص بالأحاديث الشريفة للرسول صلى الله عليه وسلم.