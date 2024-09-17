انخفاض جديد بأسعار الذهب في مصر

تراجعت أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 17-9-2024، حيث يسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3465 جنيهًا للجرام بدون مصنعية بانخفاض 15 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3955 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 3465 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 2965 جنيهًا.

الجنيه الذهب 27720 جنيهًا.

الذهب العالمي

شهد سعر الذهب العالمي استقرار خلال تداولات اليوم الثلاثاء بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله يوم أمس، حيث تنتظر الأسواق صدور بيانات هامة خلال جلسة اليوم، بالإضافة إلى اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي غداً، وهي الأحداث التي من شأنها أن تؤثر على تحركات الذهب.

ويتداول سعر أونصة الذهب العالمي حالياً عند 2581 دولار للأونصة بالقرب من سعر الافتتاح بعد أن سجل أعلى مستوى عند 2587 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2574 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل سعر الذهب يوم أمس أعلى مستوى تاريخي عند 2589 دولار للأونصة.

تستقر أسعار الذهب للجلسة الثالثة فوق المستوى 2570 دولار للأونصة ليثبت أقدامه في الاتجاه الصاعد، لتنتظر الأسواق حالياً الخطوة القادمة لحركة الذهب وفقاً للمتغيرات التي سيتحدث في الأسواق هذا الأسبوع.

اليوم تصدر بيانات مبيعات التجزئة عن الاقتصاد الأمريكي عن شهر أغسطس، وهي البيانات التي تعبر عن معدلات إنفاق المستهلكين، وسيكون لها تأثير على تحركات الدولار والذهب خلال جلسة اليوم.

ومن جهة أخرى يصدر غدا نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي وقرار الفائدة الذي ينتظره الجميع لمعرفة تقييم البنك الفيدرالي للاقتصاد الأمريكي، وهل سيخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس دفعة واحدة الأمر الذي يدل على وجود مخاوف بشأن النمو الاقتصادي، أم سيكتفي البنك بخفض 25 نقطة أساس.

تحركت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق الثلاثاء قبل الإطلاق المتوقع لدورة من التيسير النقدي في الولايات المتحدة قد يستهلها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض كبير لأسعار الفائدة.

تحديث الأسعار

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2581.68 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0254 بتوقيت غرينتش. وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2589.59 دولار الاثنين.

كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2608.60 دولار.

وقال ييب جون رونج خبير الأسواق لدى آي.جي "أسعار الذهب توقفت عن الارتفاع في جلسة اليوم"، وأشار إلى أن هناك حالة من الترقب بعد مكاسب الآونة الأخيرة التي جاءت مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، بحسب وكالة رويترز.