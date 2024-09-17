يتسم دجاج الكاري بمذاقه الطيب لكثرة التوابل الهندية عليه وهذا ما جعله يرتبط ارتباطا كبيرا بالأصناف الهندية المفضلة في البيوت المصرية.

ويسهل تحضير دجاج الكاري بأكثر من طريقة إما أن يتناول مباشرة أو توضع على بعض أنواع البيتزا لتقدمي أفضل مذاق على الإطلاق لأفراد أسرتك على مائدة الغداء.

واليوم نقدم لكِ طريقة تحضير بيتزا الدجاج بالكاري بخطوات سهلة وبسيطة يسهل تحضيرها.

المقادير

- مقادير العجينة :

الدقيق الأبيض : كوبان ونصف (منخول)

ماء دافئ : كوب ونصف (أو حسب الحاجة / للعجن)

ملح: رشّة

سكر: ملعقة صغيرة

الخميرة الفورية: نصف ملعقة صغيرة

- مكونات الحشوة:

الزبدة: مكعب

البصل: 1 حبة (مقطع مكعبات)

الفلفل الأحمر: 1 حبة

صدر الدجاج: 100 جرام (مقطع مكعبات)

ملح: حسب الرغبة

الكاري: ملعقة صغيرة

الفطر: نصف كوب

طريقة التحضير

لتحضير العجينة: في وعاء عميق اخلطي الدقيق، والخميرة، والماء الدافئ، والسكر، ورشة الملح.

اعجني المكونات جيداً باليد حتى تتماسك العجينة وتصبح لينة جداً.

غطي العجينة واتركيها حتى تختمر.

لتحضير الحشوة: سخني قدر على نار متوسطة، وذوبي الزبدة، وأضيفي البصل مع التقليب حتى يذبل.

أضيفي الفلفل الأحمر، وصدور الدجاج، وقلبي جيداً حتى ينضج الدجاج.

تبلي الدجاج بالملح بحسب الرغبة ثم بالكاري.

لتحضير البيتزا: جهزي صينية فرن مدهونة بالزيت.

افردي عجينة البيتزا جيداً في الصينية، ثم وزعي صدور الدجاج بالكاري والفلفل الألوان.

سخني الفرن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية.

أدخلي البيتزا للفرن لمدة 10 دقائق أو حتى تمام النضج.

وزعي جبن الموزاريلا على الوجه، وادخلي الصينية للفرن مرة أخرى لمدة 5 دقائق إضافية حتى يذوب الجبن وقدمي البيتزا ساخنة.