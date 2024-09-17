للحد من الانبعاثات الكربونية.. قنا تدرس غرس مليون شجرة

التقي الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وفدًا من مؤسسة النداء وشركة v.n.v، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين مؤسسة النداء وشركة v.n.v لزراعة مليون شجرة بمحافظة قنا للحد من الانبعاثات الكربونية، ومقاومة التغيرات المناخية.

حضر اللقاء، اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة نجلاء باخوم مدير مؤسسة النداء بقنا عضو مجلس النواب، والدكتور علي ماهر نائب مدير برنامج التنمية الزراعية بمؤسسة النداء، والمهندس عمر النمر مدير عام شركة ( v.n.v) ، و ليلي سعيد مدير العلاقات العامة بالشركة، والمهندسة ريهام أنور مدير إدارة البيئة بديوان عام المحافظة.

قال محافظ قنا، إن المبادرة الرئاسية زراعة "100 مليون شجرة" تهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء ونشر الوعى الصحى من أجل بيئة نظيفة، مشيراً إلى أن المحافظة تستعد لزراعة مليون شجرة مثمرة، وخشبية علي مستوي المحافظة.

ووجه "عبد الحليم " بوضع خطة للتشجير مع ضرورة عقد دورات تدريبية للمزارعين تتضمن كيفية الاهتمام بالأشجار وعنايتها، مشددا على ضرورة التعاون مع الجهات المعنية لمعرفة الأماكن التي تحتاج إلى زراعة الأشجار، بالمراكز والمدن والقرى، لافتا أن المبادرة تأتى فى ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.



تنشيط التطوع:

ووجه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، في وقت سابق، بتشكيل فرق من المتطوعين وتمكينهم من العمل التطوعي بشكل تفاعلي وتكاملي لمعاونة الجهاز الإداري والتنفيذي للدولة في القضايا المجتمعية، والمساهمة في جذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بدعم وتمكين الشباب إيمانا بدورهم في تحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة ونهضتها.

واستقبل المحافظ، أعضاء من كيان شباب الوطن، أحد الكيانات الشبابية التطوعية التابع لوزارة الشباب والرياضة، ويهدف إلى نشر الفكر التطوعي بشكل تفاعلي وتكاملي بين الشباب داخل المجتمع.

رحب محافظ قنا، بأعضاء كيان شباب الوطن، واستمع إلي الآراء والمقترحات المقدمة من أعضاء الكيان، لتطوير القطاعات الخدمية بالمحافظة، مشيدا بمدى استعدادهم لتقديم الخدمات والمساعدة التطوعية في الأنشطة والبرامج المتعددة التي تقوم بها المحافظة.

وأكد أعضاء كيان شباب الوطن، استعدادهم الكامل للمشاركة في تنفيذ الأنشطة والفعاليات المختلفة، خاصة خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم معنويا، من خلال الاستماع إلى أفكارهم بهدف دمجهم في المجتمع، خاصة أن الاتحاد يعمل علي إعداد جيل من الشباب المثقف فكريا وإنسانيا ومجتمعيا داخل بيئة وطنية تمتلك كافة عناصر الانتماء الحقيقي وتعظيم مبدأ ومعاني الإنسانية، والعمل المجتمعي البناء.