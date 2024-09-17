العثور على جثمان شاب مجهول الهوية داخل مخزن مدرسة

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم على جثمان شاب مجهول الهوية داخل مخزن مدرسة بمنطقة العبودي دائرة قسم أول الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد حسن ابو عقرب مأمور قسم أول الفيوم جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً بالعثور على جثة شخص داخل مخزن بمدرسة خلف مستشفى الندى بجوار الصالة المغطاة بمنطقة العبودي بمدينة الفيوم.

وعلى الفور انتقل ضباط قسم أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد السوهاجي رئيس المباحث رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين وجود جثة لشاب مجهول الهوية تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

شهد الطريق الزراعي الغربي بمركز المنشاة حادث انقلاب سيارة على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، حيث أسفر عن وفاة قائد السيارة تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزى.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعي الغربي بمركز المنشاة انتقلت قوة من مركز الشرطة ، لموقع الحادث للوقوف على تفاصيله.

تبين من الفحص والتحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه أنه أثناء قيادة المدعو علي ن. م. أ 57 سنة سائق ومقيم بدائرة المركز للسيارة على الطريق الزراعى الغربى، دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنشاة المركزي، وبسؤال شقيق المتوفى، المدعو عصام 39 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية، بمضمون ما سبق، ونفى وجود شبهة جنائية في الحادث.

تم تحرير محضر بالحادث، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة والتي تولت التحقيق، وصرحت بدفنها لعدم وجود شبهة جنائية الجثة.