بشرى تسير على خطى الموضة المغربية (صور)

خضعت الفنانة بشرى لجلسة تصوير جديدة خلال حضورها مهرجان الدار البيضاء، ونشرت بعض صورها على حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام.

مكياج صاخب وقماش لامع.. بشرى تخطف الأنظار

وبدت بشرى بإطلالة ملكية، حيث ارتدت قفطانا مغربيا مطرزا بخيوط الحرير باللون الأبيض من الأمام، صمم من قماش البايت مع الساتان باللون الوردي وحمل توقيع مصممة الأزياء وفاء.

وتواجدت بشرى خلال الأيام الماضية في المغرب لحضور فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، كونها عضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة.

واختارت لم خصلات شعرها لأعلى كعكه وزينته بتاج مرصع بحبات الكريستال ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع الآى شادو البينك فوق جفن عينيها مع تحديد جمالها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

وتواجدت بشرى خلال الأيام الماضية في المغرب لحضور فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، كونها عضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة.

واحتفلت بشرى منذ فترة قصيرة بحفل زفافها لتدخل عش الزوجية من جديد بكل حب وود مع زوجها.

وأضحت بشرى قائلة: "شفت تعليق موتني من الضحك قال الفرق 11 سنة بيني وبين عريسي ليه إن شاء الله هما شايفني زوزو شكيب ولا ميمي شكيب، يعني جبتوا الفرق دا منين أصلا لا شكلا باين ولا حتى موضوعا حتى الواقع مش كده تقريبا قد بعض حتى لو في فرق سنة ولا سنتين دا ولا حاجة ما أنا زيجتي اللي فاتت كان في فرق سنة بيني وبين زوجي".

وعن فكرة الفارق العمري بين الزوجين قالت بشرى: "مش بيرفق معايا يعني إيه أصلا دي تفاصيل في منتهى السطحية وبتضحكني جدا وأنا واخدة الدنيا بسخرية وبشوف الناس فيلم كرتون كبير فبالنسبالي لا أتوقف عند هذه التعليقات وكل واحد يخليه في حاله وأنا بالنسبة ليا العروسة للعريس والجري للمتاعيس".

بشرى

بشرى (5 أكتوبر 1981 -)، ممثلة ومغنية مصرية.

عن حياتها

كانت بدايتها كمذيعة على شاشات الفضائيات ثم انتقلت للتمثيل عام 2002 من خلال سيت كوم شباب أون لاين، وحققت النجاح بكافة الأدوار التي نسبت إليها مع اختلاف تلك الأدوار ما بين الكوميدي والدرامي ومن أولى بطولاتها السينمائية مع المخرج الكبير «يوسف شاهين» وذلك من خلال فيلم «إسكندرية نيويورك» وقد حققت نجاحا كبيرا وأثبتت وجودها خلال وقت قصير حيث برعت في تجسيد مجموعة مختلفة ومتنوعة من الأدوار السينمائية، كما عملت ايضًا مع شركة «نيو سينشيري برودكشن»، كما قدمت الغناء ومن ألبوماتها «مكانك» «إحكي» وأصدرت مع نهايات العام فيديو كليب «كوبرا» التي انتقدت من خلاله الممثل محمد رمضان.

حياتها الأسرية

هي ابنة الكاتب «أحمد عبد الله رزة»، كانت متزوجة من «عمرو رسلان» ولهما من الأبناء «إسماعيل» و«ليلى».