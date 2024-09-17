حصيلة شهداء غزة ترتفع بعد مجزرة البريج منذ بدء العدوان
يواصل الاحتلال الاسرائيلي هجماته الوحشية على قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ والذي أدى إلى سقوط الالاف من الشهداء والمصابين حتى يومنا هذا، إذ يرتكب الاحتلال مجازر وجرائم على كافة الاصعدة، وهو ما يؤدي الي ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين يوما بعد يوم.
وتستعرض "بوابة الوفد"، خلال التقرير الاتي ابرز حصيلة شهداء ومصابي غزة حتى اليوم:
ارتفع عدد شهداء غزة إلى 41,252 منذ بدء العداون
أغلبية الشهداء من الاطفال والنساء
ارتفعت الاصابات إلى 95,497 مصاب
لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض
الاحتلال ارتكب ٣مجازر خلال ال ٢٤ ساعة الماضية
راح ضحيتها ٢٦ شهيدا و٨٤ جريحا
لا يزال الضحايا تحت الركام وفي الطرقات
لم تستطع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول لهم
ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة بمخيم البريج اليوم
استشهد ٢٠ مواطنا جراء قصف الاحتلال للمنازل بالبريج