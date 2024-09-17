مهندسة تستأنف على حكم حبسها بتهمة ممارسة مهنة الطب

تقدمت مهندسة متهمة بإجراء عمليات تجميل فى مدينة نصر، باستئناف على حكم حبسها عامين، بتهمة ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص وانتحال صفة، وإجراء عمليات تجميل داخل مركز على أنها طبيبة تجميل.

تفاصيل الواقعة بعدما ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سيدة انتحلت صفة طبيبة، وأجرت العشرات من عمليات التجميل داخل مركزها الطبى بمدينة نصر منهم مشاهير، وتبين أنها مهندسة.

كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمة تملك مركز تجميل شهير فى منطقة مدينة نصر، وتقوم بعمل دعاية لها على مواقع التواصل الاجتماعى على أنها طبيبة تجميل، حيث أجرت العديد من عمليات التجميل داخل المركز، وتم القبض على المتهمة وإحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

كما أصيب 21 شخصاً من العمالة الزراعية بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمحور الضبعة بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية، بطريق محور الضبعة، إتجاه الضبعة، مما اسفر عنه إصابة 21 شخص بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون المركزى، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالتة للنيابة العامة لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

و نجحت الأجهزة الأمنية بالفيوم فى إنقاذ إحدى الفتيات حال محاولتها الإنتحار من أعلى أحد الكبارى والسيطرة عليها.

تبلغ لقسم شرطة أول الفيوم من أحد أفراد الشرطة من قوة القسم والمعين خدمة لمتابعة الحالة الأمنية أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم بأنه حال تواجده فى الخدمة شاهد إحدى الفتيات تحاول الإنتحار بالقفز من أعلى الكوبرى فقام بمنعها من إلقاء نفسها والسيطرة عليها.

بالإنتقال والفحص تبين أنها طالبة مقيمة بدائرة مركز شرطة الفيوم، وأنها حال مرافقتها لكل من جدها وجدتها لوالدتها مقيمان بدائرة مركز شرطة الفيوم، قامت بتركهما ومحاولة إلقاء نفسها إلا أن رجل الشرطة تمكن من إنقاذها، بسؤال جدها وجدتها أكدا مضمون الفحص وأضافا بأنها قامت بذلك لمرورها بحالة نفسية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.