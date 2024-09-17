موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024.. تفصلنا أيام قليلة عن انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف، ليتم تطبيق التوقيت الشتوي 2024، مما جعل الكثيرين يرغبون في معرفة موعد تطبيق التوقيت الشتوي وكيفية ضبط الساعة على هذا التوقيت بشكل دقيق.

من المقرر انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في يوم 28 أكتوبر المقبل، الذي تم تطبيقه فى منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل الماضي، وذلك بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة.

موعد تطبيق الشتوي 2024

وسيتم تطبيق التوقيت الشتوي 2024، يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل في تمام الساعة الـ12 بعد منتصف الليل، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة في التوقيت الشتوي 2024.

كيفية ضبط الساعة على التوقيت الشتوي 2024

1. افتح إعدادات الهاتف.

2. اختر خيار ضبط الساعة.

3. قم بتأخير الساعة 60 دقيقة بحلول الساعة 12:00 منتصف الليل يوم الخميس.

4. أو يمكنك تفعيل خيار الضبط التلقائي، الذي سيقوم بتغيير الساعة تلقائيًا عند تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.

فوائد تطبيق التوقيت الشتوي

- توفير الطاقة وتقليل استهلاك الكهرباء للإضاءة

- توافق ساعات الذروة مع ساعات النوم مما يقلل الضغط على الشبكة الكهربائية.

- زيادة ساعات النهار بعد العمل مما يعزز النشاطات الخارجية والاجتماعية.

- ملاءمة مع الدورة البيولوجية للإنسان، إذ يميل الناس بشكل طبيعي للنوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا في فصل الشتاء.