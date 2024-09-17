رمد المنصورة تقدم خدمة "التشخيص عن بعد" لجميع مستشفيات الجمهورية

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن دخول مستشفى رمد المنصورة ضمن مقدمي الخدمة بالمبادرة الرئاسية للتشخيص الطبي عن بعد "تيليمدسن Telemedicine" وذلك فى تخصص طب وجراحة العيون لمستشفيات الدقهلية وجميع مستشفيات الجمهورية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه خلال الأسبوع الأول تم مناظرة 71 حالة من مستشفيات رمد أسيوط، السادات العام، تمى الأمديد، دكرنس، منية النصر، بلقاس، المنزلة، شبين القناطر، قويسنا المركزى، أجا، والجمالية.

وفى سياق متصل كشف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن فريق عمل المبادرة الرئاسية "التشخيص عن بعد" قام بمناظرة 3065 حالة خلال أغسطس الماضى.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أن فريق المبادرة قام الشهر الماضي بمناظرة نحو 207 حالات باطنة، 486 بتخصص الجلدية و208 حالات بالقلب والأوعية الدموية فضلًا عن 9 حالات حرجة ونحو 220 حالة أطفال إلى جانب 111 حالة نساء وتوليد.